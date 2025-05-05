'Гнилая газета, может идти к черту': Трамп набросился на журналиста The Wall Street Journal и отказался с ним общаться. Видео

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста The Wall Street Journal (WSJ) о переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер нахамил корреспонденту и назвал одно из крупнейших и самых влиятельных американских изданий, которым является WSJ, "гнилой газетой"

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Трамп набросился на журналиста этой газеты, когда общался с прессой на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон. Соответствующее видео появилось в сети.

Репортер попытался задать президенту США вопрос о его переговорах с Путиным. Однако Трамп перед тем, как что-то ответить, пожелал узнать, какое издание представляет журналист.

Узнав, что это The Wall Street Journal, американский лидер заявил, что это издание "плохо относится" к его команде, поэтому послал газету "к черту" и обозвал ее "гнилой", повторив это несколько раз.

"Ребята, вы так плохо к нам относитесь. Wall Street Journal действительно может идти к черту. Гнилая газета. Вы слышали, что я сказал? Это гнилая газета", – заявил президент США.

Несмотря на оскорбления, журналист все же спросил Трампа, есть ли какие-то новости о переговорах с Путиным.

Американский лидер в ответ снова разразился обвинениями в адрес газеты, заявив, что якобы WSJ "ориентирован на Китай".

Тем не менее, среди всего потока многословия, Трамп все же сказал, что такие переговоры с кремлевским диктатором ведутся.

"Я бы не рассказывал об этом Wall Street Journal, потому что это было бы пустой тратой моего времени. Есть переговоры, но я не хочу говорить с The Wall Street Journal. Wall Street Journal ориентирован на Китай и это очень плохо для нашей страны", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не думал" встречаться с Путиным в Саудовской Аравии, куда он поедет позже в этом месяце. Вместе с тем он сказал, что в последнее время он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине и повторил свою фразу о том, что видит между украинской и российской сторонами "много ненависти".

В апреле в Кремле заявили, якобы между США и Россией продолжается подготовительная работа по организации встречи Трампа и Путина. А вслед за этим в Москве уже утверждали, что российский диктатор пока не планирует проводить новый разговор с президентом США, но он якобы постоянно посылает "сигналы" о готовности к мирному процессу.

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