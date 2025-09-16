'Ану тихо!' Трамп набросился на журналиста из Австралии из-за вопроса о семейном бизнесе. Видео

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о бизнесе его семьи. Это произошло во время короткого брифинга в Белом доме перед вылетом на государственный визит в Великобританию.

Спор зафиксирован на видео, которое обнародовала медиакомпания Bloomberg. Журналист поинтересовался, уместно ли для президента заниматься бизнесом, учитывая сообщения о миллиардных доходах семьи Трампа с начала его пребывания на посту.

В ответ Трамп заявил, что бизнес ведут его дети, а сам он сосредоточен на работе в Белом доме. Далее он поинтересовался, откуда именно приехал журналист, и после этого сделал замечание, что тот якобы вредит Австралии своими вопросами. Президент даже добавил, что сообщит об инциденте австралийскому руководству, которое в ближайшее время планирует визит в Вашингтон.

Репортер: Должен ли действующий президент заниматься такой активной предпринимательской деятельностью?

Трамп: Откуда вы?

Репортер: Из Австралии.

Трамп: Вы сейчас очень сильно вредите Австралии. Я расскажу об этом вашему лидеру. Замолчите!

После эмоционального ответа Трамп несколько раз повторил, чтобы журналист замолчал, и перешел к следующим вопросам. Атмосфера накалилась, хотя остальные представители прессы пытались продолжать диалог в привычном русле. Сам момент с фразой "Ану тихо!" стал центральным в дискуссии и быстро разошелся в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

