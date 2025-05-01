Ракетная установка, которую никто не ожидал: во Франции был создан собственный аналог HIMARS. Фото

Во Франции разработали собственный аналог реактивной системы залпового огня HIMARS – ракетную систему Foudre. Ее сконструировала "небольшая компания Turgis Gaillard" (с оборотным капиталом в 75 миллионов евро), и новинка проходит испытания.

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Как отмечает издание Challenges, РСЗО Foudre полностью сделано во Франции – установка не имеет ни одной детали из другой страны. Представят систему общественности на авиасалоне Ле-Бурже в следующем июне.

Таким образом, считает издание, Turgis Gaillard хочет сделать РСЗО, которая придет на смену старым унитарным ракетным установкам LRU, которые сейчас использует французская армия, и которые должны сменить на что-то другое уже к концу 2027 года.

Foudre "разрабатывали в строжайшей тайне в течение двух лет", однако недавно РСЗО уже представили французским военным и соответствующим государственным чиновникам.

Первые выстрелы из "РСЗО, которой никто не ожидал", возможно, прозвучат в середине 2026 года, предполагает издание.

Turgis Gaillard два года назад во время Парижского авиасалона 2023 года поразило военных презентацией нового боевого беспилотника Aarok, моделью размера XXL.

Кстати, данные установки LRU Франция предоставляла Украине в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", которую возглавляет именно французская сторона. Всего нам передали шесть таких установок.

Как сообщал OBOZ.UA, уже есть видео, которое демонстрирует последствия мощного удара по полевому аэродрому на территории Белгородской области. Этот удар был нанесен с помощью ракет M30A2, оснащенных вольфрамовыми шариками, именно с применением системы залпового огня HIMARS.

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