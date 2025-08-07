Военные страны-агрессора России серьезно повредили радар украинского ЗРК Patriot, однако в Германии провели чрезвычайно быстрый ремонт и в июле вернули его в Украину. Немецкие специалисты работали шесть дней в неделю по 16 часов в сутки.

Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал генерал-майор армии Германии Майк Келлер, который координирует военную поддержку Украины со стороны НАТО. По его словам, несколько месяцев назад радар Patriot получил "серьезное повреждение", а на замену ушло бы несколько лет.

Детали

Келлер рассказал, что, когда радарную установку комплекса доставили в Германию для ремонта, промышленные производители заявили, что радар полностью уничтожен.

Для его замены на новый потребуются годы, сказали они.

Тогда, по словам генерала Бундесвера, было решено обратились к миссии НАТО в Висбадене, координирующей помощь Украине.

Она занимается не только предоставлением оружия, но и его ремонтом.

Специалисты военно-воздушных сил Германии ("Люфтваффе") сумели восстановить работоспособность радара.

Для этого они работали ежедневно с понедельника по субботу, по 16 часов в сутки.

После быстрого ремонта радар уже в июле вернули в Украину.

А на прошлой неделе с его помощью защитники Украины поразили вражескую цель.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа Германия анонсировала передачу Украине двух комплексов Patriot в ближайшие дни. Отмечалось, что полная комплектация, включая ракеты и оборудование, будет поставлена в течение двух-трех месяцев.

4 августа Нидерланды объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 500 млн евро, в который вошли, в частности, ракеты и детали к Patriot.

Точное количество Patriot в Украине не разглашается. В мае газета The New York Times писала, что тогда их было восемь, два из которых находились в ремонте.

