Германия в пятницу, 1 августа, анонсировала передачу Украине двух комплексов противовоздушной обороны Patriot врамках соглашения с США. Поставка состоится в ближайшие дни, а полная комплектация, включая ракеты и оборудование, поступит в течение двух-трех месяцев.

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Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters. "Благодаря обязательствам США Германия сможет сначала оказать Украине поддержку пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot", – сказал он.

Що відомо про майбутню поставку Patriot

По словам Писториуса, Германия поставит Украине две системы Patriot после достижения соглашения с США о том, что ФРГ станет первой в очереди на получение новейших систем взамен переданным Киеву.

Министр указал, что во время переговоров на уровне НАТО Германия "с самого начала" заявила о своей готовности предоставить компоненты системы Patriot.

"Предпосылкой было то, что американский производитель со своей стороны как можно скорее поставит новые системы Patriot, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО. Это обязательство со стороны США действует", – цитирует его пресс-служба минобороны Германии.

Следовательно, добавил Писториус, Германия может "сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot".

В ближайшие дни армия Бундесвера поставит дополнительные пусковые установки Patriot, а затем через два-три месяца – дополнительные компоненты.

Благодаря совместным усилиям партнеров эти системы, которые подлежат ремонтным работам в краткосрочной и среднесрочной перспективе, будут подготовлены и переданы в готовом к развертыванию в Украине виде.

Взамен Берлин ускоренными темпами получит от США новые системы Patriot, на которые он выделяет финансирование.

Германия уже поставила три своих комплекса Patriot Украине.

Писториус заявил, что отправка дополнительных систем не повлияет на вклад Германии в НАТО.

Потребности Украины в ПВО стали еще более неотложными после того, как этим летом РФ усилила массированные воздушные атаки, а системы Patriot доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет, пишет Reuters.

"Германия берет на себя инициативу по оперативному удовлетворению крайне важных в настоящее время потребностей Украины. Мы совмещаем эту поставку с обращением к нашим партнерам с просьбой оперативно предоставить дополнительные системы", – говорится в заявлении министерства обороны ФРГ.

Украине нужно больше Patriot

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в ответ на вопрос украинских журналистов относительно того, сколько Patriot Украина рассчитывает получить благодаря поддержке Берлина, сказал, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайн публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и более", – сказал он.

Что предшествовало

25 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новые системы ПВО для Украины, которые оплатила Европа в рамках плана США и НАТО, уже на подходе.

27 июля в Литве сообщили о готовности присоединиться к поставкам Украине систем Patriot. На эти цели планируют выделить до 30 млн евро.

Как писал OBOZ.UA, Греция намерена обратиться к ЕС с просьбой профинансировать закупку израильских систем ПВО Barak MX, которые фактически являются заменой для американских Patriot. В будущем Греция может полностью перейти на них, что стало бы возможностью передачи или продажи Patriot Украине.

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