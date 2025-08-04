Ракеты к Patriot и не только: Нидерланды передают Украине пакет военной помощи на €500 млн

Нидерланды объявили о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро. В него вошло оружие, закупленное у США, в частности ракеты и детали к системам противовоздушной обороны Patriot.

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О поставках в понедельник, 4 августа, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на официальной странице в сомереже X. Президент Владимир Зеленский со своей стороны поблагодарил партнеров и заявил, что Украина получит больше защиты жизней от российского террора.

Детали

Руководитель Минобороны Нидерландов написал, что Украине срочно нужно большее количество средств ПВО и боеприпасов.

По его словам, Нидерланды стали первой страной НАТО, которая поставила пакет американских систем вооружения на сумму 500 млн евро включая компоненты и ракеты Patriot.

"Чтобы Украина могла остановить российскую агрессию, также и для остальной Европы", – заявил Рубен Брекельманс.

Зеленский в свою очередь поблагодарил за усиление украинской ПВО и сообщил, что провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Украина, а значит, и вся Европа получит больше защиты от российского террора. Искренне благодарен Нидерландам за существенный вклад в усиление украинского воздушного щита – только что обсудили это с премьер-министром Диком Схоофом", – написал президент в официальном Telegram-канале.

Зеленский добавил, что пакет на 500 млн евро – это американское оружие, в частности ракеты для ЗРК Patriot.

"Первый такой шаг среди стран НАТО и во время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей! Это решение стало одним из практических результатов саммита НАТО в Гааге", – заявил он.

Президент выразил благодарность генсеку НАТО Марку Рютте "за решимость в укреплении нашей обороны".

"Благодарен Дику Схоофу за сегодняшнее решение, и ждем с визитом в Украину!" – добавил глава государства.

Что предшествовало

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал отправку в ближайшее время в Украину "17 Patriot". Предполагалось, что за американские системы ПВО заплатят страны Европы.

Однако, по данным СМИ, первая обещанная поставка состоится не раньше весны 2026 года. Доставка остальных систем займет еще больше времени. Для ускорения поставок ведутся интенсивные переговоры с производителем Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа Германия анонсировала передачу Украине двух комплексов Patriot в рамках соглашения с США. Поставка должна состояться в ближайшие дни, а полная комплектация, включая ракеты и оборудование, – в течение двух-трех месяцев.

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