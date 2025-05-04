Украина может получить еще две системы Patriot от союзников США, одну из них уже этим летом – NYT

Украина, вероятно, уже летом получит модернизированную систему ПВО Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Также ведутся переговоры с союзниками о возможной передаче еще одного ЗРК из Германии или Греции.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников. Источники, которые согласились говорить анонимно из-за чувствительности темы, не прокомментировали, поддерживает ли президент США Дональд Трамп передачу этих систем и было ли решение принято еще при администрации Джо Байдена.

По данным источников, Patriot из Израиля будет отправлен в Украину после ремонта. Эта система является старой моделью и сейчас проходит капитальный ремонт, сообщили двое американских чиновников.

Предполагается, что ее доставят в Украину уже летом.

Совет нацбезопасности Белого дома не предоставляет подробностей о силе и размещении систем обороны, заявил Джеймс Хьюитт, пресс-секретарь совета.

"Президент Трамп ясно дал понять: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", – сказал он.

Министерство обороны США в своем заявлении указало, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее разрешенных" пакетов, имея в виду вооружение, изъятое из существующих запасов, и новые закупки.

Как отмечает издание, в настоящее время Украина имеет восемь Patriot, однако функционируют шесть – два других находятся на ремонте. После новых поставок их может оказаться десять.

Европейские союзники владеют примерно 40 системами, включая те, которые имеет Украина.

По данным Международного института стратегических исследований в Лондоне, в мире эксплуатируется около 186 систем Patriot. Соединенным Штатам принадлежит около трети из них – многие были отправлены за границу для защиты союзников в Европе, Азии и Ближнем Востоке.

По правилам США, должны одобрять любые поставки американских ракетных систем Patriot в Украину, даже если они отправляются через другие страны.

Стоимость создания Patriot составляет не менее 1 млрд долларов, а для эксплуатации требуется около 90 военнослужащих.

Катерина Степаненко, аналитик по РФ из американского Института изучения войны (ISW), заявила, что усиление российских ударов, вероятно, отчасти было направлено на истощение ПВО Украины.

"Частично это психологическая и политическая кампания, которую проводит Кремль, пытаясь запугать украинский народ и заставить его фактически принять капитуляцию, в то время как реалии поля битвы для России далеки от ее реальной победы", – сказала она в интервью.