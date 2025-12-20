Путин все еще хочет захватить всю Украину и часть Европы – Reuters со ссылкой на разведку США

Российский диктатор Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. В планах Кремля также – оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.

Вопреки постоянным отрицанием Путина о существовании таких планов и заявлениям администрации президента США Дональда Трампа о "миролюбии" Москвы, американская разведка убеждена, что РФ представляет угрозу для Европы. О содержании отчетов разведки относительно планов РФ пишет Reuters.

О чем предостерегает разведка США

Сразу шесть источников Reuters утверждают, что в своих отчетах американская разведка продолжает предостерегать, что Путин стремится захватить всю Украину и бывшие части Российской империи в Европе.

"Эти отчеты представляют картину, разительно отличающуюся от той, которую нарисовали президент США Дональд Трамп и его посредники на переговорах по мирному урегулированию в Украине, которые заявили, что Путин хочет прекратить конфликт. По данным одного из источников, новейший отчет датируется концом сентября", – указано в материале.

Разведывательные данные также противоречат отрицанию российского лидера того, что он представляет угрозу для Европы.

С подобными предостережениями американская разведка последовательно выступает с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. К похожим выводам пришли и европейские разведслужбы, которые также оценивают, что Москва преследует цель получить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая государства, ныне входящие в НАТО.

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми", – заявил член Комитета по разведке Палаты представителей от Демократической партии Майк Квигли в интервью агентству Reuters.

Сейчас Россия контролирует около 20% территории Украины, включая большие части традиционно промышленных Донецкой и Луганской областей, а также Запорожской, Херсонской областей и полностью захваченного РФ Крыма. В фантазиях российской правящей верхушки, которые не устает озвучивать Путин, эти украинские земли "принадлежат России". А Трамп, подчеркивают в Reuters, давит на Киев, чтобы тот вывел свои войска из неоккупированной агрессором части Донецкой области в рамках предложенного Вашингтоном "мирного соглашения" – на что не соглашаются ни президент Украины Владимир Зеленский, ни большинство украинцев.

Это не мешает Белому дому генерировать оптимистичные заявления. Так, один из чиновников администрации Трампа, пишет Reuters, заявил, что "команда президента достигла огромного прогресса по прекращению войны", а сам американский лидер уверяет, что мирное соглашение "ближе, чем когда-либо прежде".

Сам Путин тем временем продолжает выдвигать свои ультимативные требования к Украине – и они значительно шире предложенных планом Трампа "бонусов" для агрессора. Последний раз он сделал это в пятницу, 19 декабря, во время прямого эфира ежегодного мероприятия "Итоги года".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!