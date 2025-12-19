Путин снова соврал, что Купянск под контролем России, и "оправдал" видео визита Зеленского

Несмотря на поездку украинского президента Владимира Зеленского в Купянск (Харьковская область), российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Президент страны-агрессора утверждает, что в российском окружении находятся более 3 тысяч украинских военных.

Видео дня

Такие заявления российского диктатора прозвучали 19 декабря, через неделю после визита Зеленского в город на Харьковщине.

"Туда подойти невозможно, Зеленский артист, и очень хороший", – считает Владимир Путин.

По словам российского диктатора, оккупанты захватили Купянск "несколько недель назад" и взяли в окружение 3,5 тысяч украинских военных.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!