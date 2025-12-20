"У них другая логика": эксперт объяснил, почему последние заявления Путина следует воспринимать как спектакль для Трампа

Российский диктатор Владимир Путин накануне, 19 декабря, подвел "итоги года" и упорно хвастался "успехами" России во всех сферах, от экономики до войны против Украины. Он упорно пытался приукрасить действительность, а также откровенно врал о происходящем.

Впрочем, преувеличенные, а иногда и вовсе вымышленные "успехи" РФ, в частности на поле боя, с точки зрения Кремля и не должны были коррелировать с реальностью, их Путин озвучивал с совершенно другой целью. С какой именно, в интервью OBOZ.UA предположил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Путин сделал ставку на блеф

По мнению Ступака, Россия имела в этом году определенные достижения на фронте, однако они далеко не такие грандиозные, как их изображает Путин и российская пропаганда. Однако Кремль, рассказывая о невиданных "успехах", преследует конкретную цель.

"Она (деятельность врага. – Ред.) успешна, но не такая масштабная, как себе россияне рисовали. Это точно, четко и откровенно. Но у них другая логика. Они считают, что своими успехами, которые у них есть, они могут убедить – американцев, не европейцев – в том, что у них все хорошо и что они могут воевать еще годами. Мол, Россия "длинная", Россия большая, ресурсов у нее много, воевать с ней бесполезно, поэтому Украина должна договариваться", – отметил экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, российский диктатор умышленно придумывает несуществующие успехи, прежде всего на поле боя – и делает это преимущественно для одного-единственного "слушателя".

"Мы с вами знаем, что блеф, использованный вовремя, в правильное время, в правильном месте иногда может решить даже половину дела, а иногда даже больше. Поэтому я уверен, что Путин сейчас блефует. Но разгадать его блеф, понять, насколько он глубокий, сейчас я не могу. Хватает ли ресурсов Путина, условно, на первый квартал 2026 года или на 9 месяцев 2026, или на весь 2026 год, а больше нет – сейчас трудно сказать. Но я на сто процентов убежден, что он блефует. Весь этот спектакль только для Трампа, чтобы показать, насколько они продвигаются, а Украина не продвигается, а наоборот отступает", – подчеркнул Ступак.

Почему Кремль отказался от предложения установить "рождественское перемирие"

Также он прокомментировал отказ РФ от предложения Германии по установлению "рождественского перемирия": Ступак его связывает прежде всего с тем, что в России "настоящим" Рождеством считают 7 января, а не 25 декабря.

"Они не рассматривают 25 число как Рождество. Для них это обычный день. У них Рождество 7 января, а остальные даты – нет. Для них это обычный будний день. Рождественское перемирие работало во время Первой мировой, когда практически все воюющие стороны, кроме России, были католиками. Немцы с одной стороны, французы, британцы – с другой. Но здесь совершенно разные подходы. Для россиян этот день ничего не значит", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

К тому же, своим отказом Путин, по его мнению, стремился продемонстрировать отсутствие уважения как к федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который предложил перемирие, так и к его стране и Европе в целом. Москва продолжает прилагать усилия, чтобы вбить клин между США и Европой и перетянуть Вашингтон полностью на свою сторону.

"Российское руководство не уважает Европу. В их глазах американцы классные, а европейцы плохие. Мол, это европейцы хотят войну, это европейцы подначивают украинцев, чтобы те продолжили воевать. То есть россияне хотят сделать так: мы с американцами на одной стороне, а европейцы с украинцами – на другой. Судя по всему, и Трампа такой подход также устраивает, ведь он отмежевывается от Европы", – объяснил Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне Путин назвал условия, на которых Россия готова завершить войну. Здесь диктатор не сказал ничего нового: он по-прежнему требует капитуляции Украины и выполнения Киевом и Западом его прихотей, озвученных летом прошлого года.

Кроме того, Путин снова солгал, что Купянск под контролем России. Также он повторил тезисы российской пропаганды, направленные на отрицание поездки в этот город украинского президента Владимира Зеленского.

