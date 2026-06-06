Путин провел встречу лицом к лицу со Шредером, которого предлагал сделать переговорщиком с Украиной и ЕС

Российский диктатор Владимир Путин встретился тет-а-тет с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером. В Кремле по результатам встречи заявили, что "разговор был хорошим".

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При этом никаких подробностей о переговорах в РФ решили не обнародовать. Об этом пишут российские пропагандистские медиа.

Подробности встречи

По словам помощника диктатора РФ Юрия Ушакова, главарь Кремля встречался со Шредером наедине, поэтому никаких подробностей об их разговоре нет.

На уточняющий вопрос, обсуждали ли какие-то перспективы переговоров между Россией и Европейским Союзом, Ушаков ответил, что "беседа была тет-а-тет".

"Беседа была дружеская, она была в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю. Она прошла в Москве, в Кремле", – сказал Ушаков.

Что предшествовало

В мае и начале июня 2026 года Путин сделал несколько резонансных заявлений по поводу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Диктатор РФ предложил его кандидатуру в качестве посредника на потенциальных переговорах по урегулированию войны в Украине.

Эта тема активно развивалась на протяжении последнего месяца и обострилась на фоне недавнего визита Шредера в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Впервые Путин открыто предложил его кандидатуру в мае, заявив, что для него лично Шредер был бы оптимальным вариантом. По мнению российского диктатора, Европе нужен такой представитель, который "не наговорил гадостей" в адрес России и нацелен на результат.

Напомним, правительство Германии раскритиковало заявление Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах по войне в Украине. В Берлине отметили, что такое предложение не вызывает доверия, поскольку позиция Москвы остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение назначения Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом". По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.

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