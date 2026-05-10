'Не заслуживает доверия': в Германии отреагировали на заявление Путина о переговорщике от ЕС

Правительство Германии раскритиковало заявление Владимира Путина о возможном привлечении бывшего канцлера Герхарда Шредера посредником в переговорах по войне в Украине. В Берлине отметили, что такое предложение не вызывает доверия, поскольку позиция Москвы остается неизменной.

По данным Bild, немецкая сторона считает подобные заявления элементом российской гибридной политики. В федеральном правительстве подчеркнули, что настоящим шагом к миру могло бы стать продление режима прекращения огня.

Предложение Кремля прозвучало во время мероприятий в Москве, тогда российский диктатор заявил, что "лично" видит Герхарда Шредера собеседником для диалога с Европой. В немецком правительстве эту инициативу назвали "притворным предложением", которое не свидетельствует об изменении подходов России к переговорам.

В Берлине подчеркнули, что Москва не пересмотрела свои условия, а потому предложенный формат переговоров не выглядит убедительным. Политики также отметили, что подобные сигналы со стороны России уже неоднократно звучали ранее.

Офис Герхарда Шредера официально не прокомментировал заявления кремлевского главаря. В ответе на запрос Немецкого агентства прессы там сообщили, что экс-президент правительства не будет комментировать этот вопрос.

Bild напоминает, что Шредер был привлечен к неофициальным контактам между Украиной и Россией в марте 2022 года. Тогда он встречался с Владимиром Путиным и украинскими представителями, однако переговоры завершились безрезультатно.

Бывший председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот назвал новую инициативу Кремля "прозрачным маневром". По его словам, посредник в переговорах не может быть "просто другом Путина", а ключевым фактором должно оставаться восприятие такой кандидатуры Украиной.

Напомним, в Кремле в очередной раз заявили, что мирные переговоры не принесут никаких существенных результатов, пока Украина не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

