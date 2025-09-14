Путин намеренно поддерживает конфронтацию с Западом – Politico

Российский диктатор Владимир Путин напрямую связывает свое политическое выживание с постоянной конфронтацией с Западом. Вторжение почти двух десятков российских дронов в Польшу в ночь на 10 сентября лишь подтвердило, что главарь Кремля не планирует прекращать войну в ближайшее время.

Путин не только не готов заключить мирное соглашение с Украиной под давлением президента США Дональда Трампа, но и связал свое политическое выживание с нарастающим конфликтом с Западом. Об этом говорится в статье Politico.

Путин не намерен прекращать войну

Старший аналитик лондонского Центра новых евразийских стратегий Николай Петров заявил, что Путин по своей сути является президентом войны, поэтому он не заинтересован в её прекращении. Эксперт отмечает, что возвращение Путина к роли президента в мирное время было бы равносильно понижению в должности.

Поскольку полномасштабное вторжение Путина в Украине длится уже четвертый год, сейчас у российского диктатора больше всего поводов для оптимизма с первых дней войны, когда Кремль надеялся захватить страну за считанные дни. Поскольку украинские силы ослаблены нехваткой оружия и живой силы, Россия продолжает погружаться вглубь страны.

Однако прогресс Москвы был медленным и дорогостоящим. Путинская армия потеряла около миллиона человек, а конфликт нанёс серьёзный урон российской экономике, которая грозит скатиться в рецессию. Тем не менее в Кремле понимают, что с политической точки зрения прекращение войны сопряжено с рисками.

Путина не интересует мнение россиян

Аналитики уверены, что жёсткий контроль Кремля над СМИ и интернетом, вероятно, позволит Путину представить мирное соглашение как победу большинству россиян. Однако беспокоиться российский диктатор будет из-за требований активной группы националистов, которым он пообещал грандиозную победу не только над Украиной, но и над "коллективным Западом".

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Александр Баунов заявил, что у военно-политического истеблишмента РФ есть желание уничтожить НАТО. По словам военных аналитиков, с тех пор как в августе Путин встретился с Трампом на Аляске на саммите, который президент США назвал посвященным достижению прекращения огня, Москва активизировала свою кампанию гибридной войны против Европы.

Эксперты считают, что несмотря на исход войны в Украине, конфронтация России с Западом не закончится, она продолжится в разных формах. По словам основателя аналитического центра Re:Russia Кирилла Рогова, такими действиями, как вторжение дронов в Польшу, Путин подает Трампу и европейским лидерам предупреждение о возможном обсуждении предоставления Киеву гарантий безопасности после потенциального мирного соглашения.

Более того, неоднозначные сигналы Трампа о его приверженности НАТО и его нежелание придерживаться собственных сроков, когда дело доходит до введения санкций против Москвы, дают Путину уверенность в том, что ему это сойдет с рук.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2025" Москва и Минск отрабатывают три стратегии войны против Запада. Центральным элементом учений является имитация применения ядерного оружия и новых ракет средней дальности "Орешник".

