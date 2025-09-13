Путин и Лукашенко на учениях в Беларуси отрабатывают три стратегии войны против Запада – Bild

В ходе совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2025" Москва и Минск отрабатывают три стратегии войны против Запада. Центральным элементом учений является имитация применения ядерного оружия и новых ракет средней дальности "Орешник".

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко преследуют пропагандистскую в холе учений. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Путин и Лукашенко готовятся к ядерной войне

Крупномасштабные ядерные учения преследуют прежде всего одну цель: запугать соседей белорусского режима. Накануне учений министр обороны Беларуси Виктор Чренин заявил, что в Минске видят обстановку на западных и северных границах и "не могут оставаться в стороне и наблюдать за милитаризацией и военными действиями".

Повышенная угроза, связанная с учениями, немедленно привела к закрытию пограничного перехода на границе с Польшей правительством в Варшаве и закрытию прилегающего воздушного пространства в Литве министерством обороны в Вильнюсе.

Официально с 12 по 16 сентября Россия и Беларусь проведут учения по "ведению оборонительного боя, разгрому противника, прорвавшего оборону, и созданию условий для восстановления территориальной целостности государства".

Защита Калининграда – пропагандистский повод

В первый день учений российское пропагандистское агентство РИА Новости объяснило, где именно будет проходить эта "оборонительная операция". Кремлевские рупоры признались, что акцент будет сделан на Калининградской области.

Аналитики отмечают, что для "защиты" Калининграда российской армии пришлось бы наступать из Беларуси через так называемый Сувалкский коридор – сухопутный мост между Беларусью и Калининградом, шириной всего около 60 километров, принадлежащий Польше и Литве. Поэтому пока Россия утверждает, что отрабатывает оборону Калининграда в Беларуси, на самом деле она репетирует нападение на НАТО в регионе.

Официально в рамках учений "Запад-2025" также предполагается "борьба с незаконными вооружёнными формированиями, а также диверсионно-разведывательными группами противника". Однако российские государственные СМИ не оставили сомнений, о ком идёт речь. В РФ признались, что речь идет о предполагаемых "польских агентах" и "сотрудниках украинских спецслужб".

Маневр Путина направлен на запугивание соседей

Россия часто отражает свои намерения в пропаганде. Обвиняя Запад в шпионаже и саботаже и готовясь к борьбе с ними, Москва на самом деле сама применяет эти методы гибридной войны.

В частности, произошедшая массированная атака беспилотников в Польше показывает, что Россия рассматривает эти учения как часть своей гибридной войны против Европы и Запада.

Напомним, в учениях "Запад-2025" задействовано значительно меньше личного состава, чем это было в 2021 году, когда такие учения проходили в последний раз. Местами проведения определены Витебская, Минская и Гродненская области Беларуси, а также Балтийское и Баренцево моря.

Ранее OBOZ.UA сообщал: накануне начала совместных российско-белорусских военных учений стало известно, что Германия усилит патрулирование восточной границы НАТО. А еще в начале августа на фоне предстоящих учений эта страна перебросила истребители в Польшу.

