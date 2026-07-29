"Пусть наконец займется делом": в канцелярии Навроцкого ответили на обвинения Туска в связи с нападениями на украинцев в Польше

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкогоотреагировала на призыв премьер-министра Дональда Туска высказаться по поводу жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве. В президентской администрации заявили, что ответственность за безопасность на польских улицах несет правительство, а не глава государства.

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Об этом сообщил Polsat News. Представитель главы государства обвинил Туска в политических манипуляциях.

На Навроцкого возложили ответственность за правительство Туска

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что именно премьер Дональд Туск и его министры отвечают за общественную безопасность и располагают всеми необходимыми инструментами для борьбы с насилием.

По его словам, глава правительства не должен обвинять президента, а сосредоточиться на выполнении своих обязанностей.

"За безопасность на польских улицах отвечает премьер Дональд Туск и его министры. Поэтому господин премьер должен прежде всего посмотреть на себя, ведь именно за время его правления на польских улицах стало менее безопасно", — сказал Лескевич.

Он также добавил, что президент ожидает от главы правительства реальных действий.

"Президент ожидает от премьера, чтобы тот наконец приступил к работе и заставил работать своих министров", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.

Позиция президента Польши в отношении преступлений на почве ненависти

Лескевич подчеркнул, что Кароль Навроцкий выступает за решительную реакцию на все проявления агрессии независимо от национальности пострадавших.

По его словам, правоохранительные органы должны оперативно задерживать лиц, совершающих насилие в отношении украинцев, представителей других национальностей или граждан Польши.

Он подчеркнул, что любые проявления физической или словесной агрессии должны получать надлежащую правовую оценку.

"Любая форма агрессии заслуживает осуждения, любую агрессию — как физическую, так и словесную — следует наказывать. Виновных в жестоких избиениях или словесном насилии нужно оперативно задерживать и привлекать к ответственности в суде. Вместо политических выкриков и политических игр, которыми занимается Дональд Туск, премьер-министру и его министрам стоит просто сосредоточиться на тяжелой повседневной работе", — заявил Лескевич.

Навроцкий обвинил Туска в политических манипуляциях

Пресс-секретарь президента также заявил, что Дональд Туск использует ситуацию вокруг нападения на украинцев для политических атак на главу государства.

По его словам, президент не должен реагировать на каждое заявление премьера, а сам Туск якобы пытается отвлечь внимание от внутренних проблем правительства.

Лескевич упомянул ситуацию в сфере здравоохранения, состояние государственных финансов, бюджетный дефицит и государственный долг, заявив, что премьер таким образом скрывает просчеты своего кабинета.

"Президент не призван отвечать на каждую политическую провокацию господина премьера, ведь тот использует любую возможность для атак на президента", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.

Что предшествовало

26 июля во Вроцлаве на улице Окулицкого трое мужчин напали на пару из Украины — 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину — после того, как услышали, что они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал акцент украинцев.

После жестокого нападения на украинскую пару Дональд Туск призвал Кароля Навроцкого публично отреагировать на случаи насилия в отношении украинцев.

Премьер также напомнил о предыдущих высказываниях президента относительно драк футбольных болельщиков, которые, по словам Туска, Навроцкий называл "благородными мужскими поединками". Аналогичный призыв глава правительства адресовал лидеру партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому, призвав его прекратить, по словам премьера, поощрять создание силовых группировок.

Как сообщал OBOZ.UA, суд во Вроцлаве избрал меру пресечения в отношении двух поляков, подозреваемых в нападении и жестоком избиении граждан Украины. Обоих поместили под стражу на три месяца.

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