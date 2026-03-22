'Проукраинская пропаганда': в Венгрии устроили истерику после статьи об инсценировке покушения на Орбана

Правительство Венгрии пытается опровергнуть ранее обнародованную информацию о подготовке российскими спецслужбами инсценированного покушения на пророссийского премьера страны Виктора Орбана. У главы венгерского правительства ссылаются на якобы "пропаганду" из Украины.

Более того, в попытке опровергнуть информацию спецслужб, у Орбана решили использовать свой фейк. В частности, там утверждают, что когда-то президент Украины "угрожал убить" пророссийского венгра.

Что говорят у Орбана

"Информация Washington Post является полностью ложной, проукраинской пропагандой. С другой стороны, это факт, что президент Украины Владимир Зеленский публично угрожал убить премьер-министра Венгрии во время предвыборной кампании", – заявили в венгерском правительстве.

Первым попытался опровергнуть информацию американского издания глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он, кроме Украины, в раздувании "шума вокруг терактов" обвинил венгерскую оппозицию. По словам главы МИД страны, это якобы оппозиционная партия "Тиса" и ее спонсоры придумывают "безумные теории заговора". И, конечно, это делается ради победы на выборах, говорит Сийярто.

"Они видят толпы на митингах Виктора Орбана, они видели самый большой "марш мира всех времен", они видят, что люди в Венгрии не хотят войны. Именно поэтому они придумали безумные теории заговора, которые выходят за пределы воображения", – утверждает глава МИД Венгрии.

Доказательства команды Орбана

Сийярто нашел интересное "доказательство" того, что обнародованная информация якобы не соответствует действительности. Дело в том, что лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр рассказывал об этой утечке еще несколько недель назад.

"Дело в том, что венгры могут видеть сквозь сито. Венгры четко видят, что эти фейковые новости, эта ложь, которая является частью украинской пропаганды, созданы не для чего-то другого, кроме как для поддержки партии "Тиса" на венгерских выборах и для влияния на результат выборов", – отметил Сийярто.

Он также сказал, что венгерский народ "своим выбором 12 апреля (то есть, в день выборов, – OBOZ.UA) может гарантировать, что Зеленский не будет смеяться последним".

О чем речь

Ранее в Washington Post обнародовали внутренний документ службы внешней разведки России, полученный и проверенный одной из европейских спецслужб. В документе россияне рассматривают возможность инсценировки покушения на премьера Венгрии Орбана – по замыслу авторов, такой сценарий может повысить поддержку политика на фоне падения его рейтингов.

Радикальный план россиян получил название Gamechanger (тото, "менятель игры" – OBOZ.UA).

