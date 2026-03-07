'То же самое делали в Молдове': Мадьяр обвинил Орбана в сотрудничестве с российским ГРУ

В Венгрию на этих неделях прибыла группа россиян, работающих в ГРУ, военной разведке. Россияне прибыли в европейскую страну по приглашению венгерского премьера Виктора Орбана с целью повлиять на выборы, которые состоятся уже в начале апреля.

Об этом заявил член Европарламента, лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр. Он требует "немедленного прекращения внешнего вмешательства в венгерские выборы".

Россияне в Венгрии

"Виктор Орбан со времен Яноша Кадара (герой советского союза, Кадар – сталинист, руководитель социалистической Венгрии с ограниченным суверенитетом 1956-1988 гг –OBOZ.UA) первый, кто пригласил россиян в нашу страну. По информации из нескольких источников, люди из ГРУ, российской военной разведки, на этих неделях прибыли в Будапешт с целью и миссией повлиять на результат венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове", – отметил Мадьяр.

Венгерский политик не раскрыл свои источники, отметив, что информациюо попытке российского вмешательства в выборы венгерскому правительству ранее сообщили соответствующие службы стран-союзников. Впрочем, об этом ранее сообщали несколько уважаемых мировых изданий.

"Совершенно беспрецедентно, что власть, которая вот-вот упадет, хочет повлиять на венгерские выборы внешним вмешательством! Призываю Орбана прекратить такие действия и изгнать российских тайных слуг", – призвал Петер Мадьяр.

Угроза от Путина и Зеленского

Также он требует немедленно созвать заседание Комитета национальной безопасности и обнародовать указанную информацию. Причем, по словам политика, угрозу Венгрии представляют как диктатор России, так и украинский президент.

"Венгрии нужно руководство, которое не будет подставлять нашу страну ни одной угрозе, которая идет с Востока, будь то Путин или Зеленский. Национальный интерес в том, чтобы Венгрия оставалась стабильным, предсказуемым и надежным партнером", – говорит Мадьяр.

Впрочем, большую угрозу политик таки видит именно в России. Венгры "не будут просто смотреть" на действия Орбана и россиян, считает Мадьяр.

Что предшествовало

В Венгрии российские пропагандисты запустили волну дезинформации, используя фейковые изображения украинских инкассаторов. Фото, созданные искусственным интеллектом, активно распространялись в соцсетях, набирая десятки тысяч реакций от ботов – эта кампания направлена на дискредитацию Украины и влияние на общественное мнение накануне выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские службы безопасности установили, что Владимир Путин поручил Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации РФ, контролировать вмешательство России в парламентские выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу Орбана. Напомним, что именно Кириенко ранее организовывал вмешательство в президентские выборы Молдовы 2024 года.

