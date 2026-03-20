Хотели Трампа, а приедет Вэнс: Сийярто подтвердил, что Венгрию перед выборами посетит VIP-агитатор из США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Поездка должна состояться в начале апреля, точную дату пока не назвали.

О предстоящем визите рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в подкасте Otpont. Он уточнил, что Вэнс приедет в страну в начале апреля, но деталей относительно программы не привел. Информацию также обнародовало агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление венгерского дипломата.

Поддержка перед выборами

Ожидается, что поездка станет сигналом поддержки действующему премьеру Виктору Орбану. Ранее он публично выражал надежду, что в Венгрию лично приедет президент США Дональд Трамп, который уже поддержал его в начале года. Но, похоже, вместо этого в Будапешт отправится вице-президент.

Это выглядит как продолжение политики американской администрации по поддержке союзников в Европе. Перед этим в Венгрию приезжал госсекретарь Марко Рубио, который также выражал поддержку Орбану. И хотя это не прямое вмешательство в выборы, сигнал довольно понятен.

Расклад и ситуация

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. По словам Сийярто, визит Венса должен состояться за несколько дней до голосования, то есть в решающий момент кампании.

Политическая ситуация в стране остается напряженной. По данным опросов, партия "Фидес" Виктора Орбана отстает от оппозиционной силы "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. При этом значительная часть избирателей до сих пор не определилась.

Орбан считается одним из ближайших союзников Трампа в Европе. Его правительство длительное время конфликтует с Европейским Союзом из-за позиции по Украине, миграционной политике и вопросам верховенства права. В частности, премьер выступает против поставок оружия Украине и скептически оценивает ее перспективы вступления в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Венгрию выступил с заявлениями, которые фактически стали политическим сигналом поддержки премьер-министра Виктора Орбана. На совместной пресс-конференции он отметил заинтересованность Дональд Трамп в успехе нынешнего венгерского руководства.

