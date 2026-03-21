Российская разведка предлагала инсценировать покушение на Орбана, чтобы повлиять на результат выборов – WP

Чтобы изменить ход предвыборной кампании, российская внешняя разведка рассматривала возможность инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По замыслу авторов, такой сценарий должен был повысить поддержку политика на фоне падения его рейтингов.

Об этом, ссылаясь на внутренний документ Службы внешней разведки России (СВР), полученный и проверенный одной из европейских спецслужб, сообщает The Washington Post. По информации издания, в отчете российские офицеры предложили радикальный план под названием "Gamechanger", предусматривающий инсценированное покушение на главу правительства.

По оценкам, приведенным в отчете, более половины граждан Венгрии недовольны ситуацией в стране. Опросы показывают, что Орбан уступает оппозиционному политику Петеру Мадьяру, бывшему члену Fidesz.

В документе отмечалось, что фейковое покушение может изменить фокус кампании с экономических проблем к эмоциональным темам, в частности безопасности государства и стабильности политической системы. Реальных нападений на Орбана не было, однако само появление такой идеи, подчеркивают журналисты, показывает, насколько важными для Москвы являются результаты венгерских выборов.

Кроме того, упоминались и другие возможные операции влияния, в частности создание видео с помощью искусственного интеллекта для дискредитации конкурентов Орбана и распространение сфабрикованных обвинений через медиа и социальные сети.

Однако несмотря на резонанс, кремлевский представитель Дмитрий Песков назвал новость о документе "дезинформацией". В то же время российское СВР отказалось от комментариев.

По данным европейских спецслужб, в Венгрию прибыли люди, связанные с российской военной разведкой. На фоне взаимных обвинений сторон и напряженной политической борьбы западные чиновники допускают, что результаты голосования могут быть обжалованы.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Соцопрос, проведенный в Венгрии в первых числах марта, показал, что оппозиционная партия "Тиса" сохраняет заметное преимущество над правящей партией "Фидес". В то же время разрыв между политическими силами несколько сократился по сравнению с предыдущими исследованиями.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию накануне парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля. Поездка должна состояться в начале апреля, точную дату пока не назвали.

