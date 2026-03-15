В Будапеште проходят массовые митинги сторонников и противников Орбана. Видео

В Будапеште 15 марта, в день годовщины революции 1848 года, состоялись два больших митинга. Своих сторонников на улицы вывели оппоненты на предстоящих выборах: Виктор Орбан, действующий премьер-министр, а также Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиции.

Как передает Bloomberg, сначала перед зданием парламента началась акция, приуроченная к национальному празднику, с участием избирателей партии "Фидес" и Орбана. Через несколько часов после этого центр столицы заполнили сторонники Мадьяра и его "Тисы". Люди выстроились вдоль проспекта Андраши на более чем милю (~1,6 километра).

Обе акции можно считать демонстрацией сил перед парламентскими выборами, назначенными на 12 апреля.

"12 апреля мы одержим победу, которую будет видно не только с Луны, но и из Кремля", – сказал Мадьяр под аплодисменты публики на Площади Героев. Он назвал Орбана предателем на фоне сообщений о российской кампании влияния, организованной Кремлем, чтобы сохранить власть действующего премьера.

Риторика Орбана, как отметил Мадьяр, является "смешной пропагандой". Лидер "Тисы" подчеркнул, что Венгрия должна оставаться частью Европейского Союза и НАТО.

"Удержать власть любой ценой – вот, что для него (Орбана. – Ред.) сейчас имеет значение. Провоцировать войну, угрожать войной, разжигать войну. Это его самое мощное оружие против венгерского народа", – предупредил политик.

Обращение Орбана к демонстрантам также касалось выборов. Пытаясь отвлечь внимание электората от внутренних вопросов, он сосредоточил свои месседжи на Украине, называя себя "безопасным выбором" в военное время.

"Киев и Брюссель должны понять: наши сыновья не умрут за Украину, а будут жить за Венгрию", – произнес популистское обещание премьер во время митинга.

Голосование 12 апреля он считает "историческим". По словам Орбана, его партия "Фидес" должна превзойти собственный результат на выборах 2022 года.

"Мы должны победить не так, как четыре года назад, а лучше! Нам нужно больше голосов", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, соцопрос, проведенный в Венгрии в первых числах марта, показал, что оппозиционная партия "Тиса" сохраняет заметное преимущество над правящей партией "Фидес". В то же время разрыв между политическими силами несколько сократился по сравнению с предыдущими исследованиями.

