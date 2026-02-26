Прощай, безвиз? Еврокомиссия пригрозила властям Грузии

Европа и в дальнейшем будет прилагать усилия "ради демократического, стабильного и европейского будущего грузинского народа". Одновременно Евросоюз готов ввести новые ограничения по визовому режиму для Грузии, если "руководство страны не решит ряд проблем" с демократией.

В частности, ранее приостановленный исключительно для грузинских чиновников безвиз также может быть приостановлен для обычных граждан Грузии. Об этом говорится в письме руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ответ на обращение грузинских оппозиционных политиков.

Грузия демонстрирует регресс

Фон дер Ляйен отметила, что сейчас власть Грузии демонстрирует регресс в сферах государственного управления, верховенства права и борьбы с коррупцией. Поэтому Еврокомиссия уже инициировала механизм приостановления безвиза для ряда грузинских политиков и чиновников. К сожалению, такое ограничение не достигло своей цели.

"Учитывая системный и целенаправленный характер этой неудачи, Еврокомиссия начала процедуру дальнейших мер на основе нового механизма приостановления виз", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ранее задействованное "частичное приостановление упрощенного визового режима" для дипломатов и госслужащих было лишь первым этапом.

Что требует Европа

"Второй этап предусматривает, что если правительство Грузии не решит очерченные проблемы, то приостановление действия безвиза может быть распространено на все население страны", – сообщила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что продолжаются обсуждения о введении персональных санкций против лиц в Грузии, ответственных за нарушение прав человека и отступление от демократических норм.

Глава ЕК призвала грузинские власти немедленно освободить оппозиционных политиков, журналистов и активистов, которые ранее были несправедливо задержаны.

Что предшествовало

Еще в ноябре прошлого года Европейская комиссия не пригласила Грузию на форум по расширению Европейского Союза. Это стало беспрецедентным решением в отношении страны-кандидата, которой Грузия де-факто остается.

Уже тогда в ЕК подчеркивали – Грузия все больше отдаляется от европейского курса, а темпы реформ, необходимых для вступления в ЕС, существенно замедлились.

А в октябре Грузию снова охватили массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. – на фоне выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция назвала эти выборы незаконными. В ответ пророссийская власть страны организовала задержание ряда политиков и журналистов, освобождения которых сейчас и требует Европа.

Предыдущие массовые митинги прошли в Грузии в сентябре. В Тбилиси на улицы вышли сотни людей, выступающих за европейский курс развития страны. Они призвали к защите безвизового режима с Европейским Союзом.

