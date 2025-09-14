В Тбилиси проходят массовые протесты за европейский курс и безвиз. Видео

В субботу, 13 сентября, в столице Грузии Тбилиси начались массовые протесты, на улицы вышли сотни людей, выступающих за европейский курс развития страны. Они призвали к защите безвизового режима с Европейский Союзом.

Об этом сообщает NewsGeorgia. На кадрах, которые публиковали в сети, можно увидеть людей с плакатами, флагами Грузии, ЕС и даже США.

Как пишут СМИ, митинг организовали восемь оппозиционных партий, которые бойкотируют местные выборы 4 октября. Предложенный ими слоган: "Нет русскому режиму – защищай безвизовый, защищай независимость". Акция была анонсирована в конце августа – к дедлайну выполнения восьми условий Еврокомиссии по сохранению безвиза.

В 19:00 протестующие собрались возле первого корпуса Тбилисского государственного университета. Оттуда они направились к парламенту Грузии.

Чего требовали митингующие

Среди требований Еврокомиссии была отмена законов об иноагентах и "ЛГБТ-пропаганде", а также защита свободы собраний и выражения мнений.

Между тем участники акции уверены, что конечное решение по безвизу для Грузии будет зависеть от судьбы политических заключенных. Они призвали к немедленному освобождению всех критиков власти.

Оппозиция имела целью продемонстрировать, что "пророссийское и несовместимое с европейским будущим страны правительство не представляет грузинский народ".

Как сообщал OBOZ.UA, летом Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил в МИД Грузии очередное письмо с критикой арестов в Грузии лидеров оппозиции и участников проевропейских протестов. Также в этом письме напомнили, что ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов. В ответ премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что для населения его страны свобода, в отличие от стабильности, не является экзистенциальным вопросом.

Также Иракли Кобахидзе заявил, что новый грузинский закон о семейных ценностях "очень важен для страны". А относительно арестов оппозиционеров грузинский премьер предложил Европе доказать наличие в стране политзаключенных.

