Грузию не пригласили на форум по расширению ЕС в Брюсселе: названа причина

Европейская комиссия не пригласила Грузию на форум по расширению Европейского Союза, который состоится 18 ноября в Брюсселе. Это беспрецедентная ситуация для страны-кандидата.

Как передает грузинское издание Sovanews, об этом подтвердил секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения, международного партнерства и Средиземноморья Гийом Мерсье. Он отметил, что в недавнем отчете ЕК подчеркивается – Грузия все больше отдаляется от европейского курса, а темпы реформ, необходимых для вступления в ЕС, существенно замедлились.

"В отчете говорится, что есть отставание в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС. За последние месяцы ситуация ухудшилась, и мы наблюдаем откат в развитии демократии", – сказал представитель Еврокомиссии.

Отношения с Брюсселем охладели

По словам Мерсье, Еврокомиссия сократила политические контакты с правительством Грузии, кроме тех, которые направлены на поиск путей выхода из кризиса в отношениях. Он подтвердил, что Грузия не будет присутствовать на предстоящем форуме по расширению.

"Что касается наших отношений с грузинским правительством, мы сократили политические контакты, за исключением тех, которые помогают найти выход из нынешней ситуации", – пояснил чиновник.

Европейская комиссия в своем отчете о расширении ЕС до 2025 года заявила, что Грузия еще больше отошла от европейского курса. В документе отмечается, что решение правительства в ноябре 2024 года не начинать переговоры о вступлении в ЕС стало символом отхода от политики предыдущих правительств и от стремлений большинства грузин.

Отчет также критикует грузинскую власть за репрессивные действия, противоречащие основным европейским ценностям – демократии, верховенству права и правам человека. В Брюсселе считают, что правительство систематически прибегает к антиевропейской риторике, которая часто напоминает российскую дезинформацию.

Реакция грузинских властей и ЕС

Ранее премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его правительство хочет продолжать евроинтеграционный курс, но с условием, если Брюссель "будет действовать справедливо и не будет использовать этот вопрос как инструмент шантажа".

Европарламент 9 июля принял резолюцию, в которой осудил аресты грузинских оппозиционеров и усиление давления на гражданское общество. Впоследствии верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас отметила, что Евросоюз может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима с Грузией из-за непропорционально жестких действий властей против участников протестов.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 4 октября, Грузию снова охватили массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Оппозиция призвала бойкотировать выборы в органы местного самоуправления: в этот день в стране выбирали мэров городов и депутатов местных советов.

Предыдущие массовые митинги прошли в Грузии 13 сентября. В Тбилисина на улицы вышли сотни людей, выступающих за европейский курс развития страны. Они призвали к защите безвизового режима с Европейским Союзом.

