В Грузии проходят местные выборы без оппозиции: в Тбилиси массовые протесты. Фото и видео

В субботу, 4 октября, Грузию снова охватили массовые протесты. Оппозиция призывает бойкотировать выборы в органы местного самоуправления: сегодня в стране выбирают мэров городов и депутатов местных советов.

Видео и фото митингов публикуют местные СМИ и Telegram-каналы. Отмечается, что, в частности, в Тбилиси, на площади Свободы установили сцену, перекрыты проспект Руставели и прилегающие улицы.

"К протестам присоединились различные группы людей. Это и студенты, и эмигранты, вернувшиеся в Грузию. Даже байкеры. Из регионов страны в столицу прибыли колонны автомобилей. Тысячи людей выходят на митинги в центре грузинской столицы", – говорится в сообщениях с места событий.

Стоит отметить, что во время митингов были замечены люди не только с грузинскими флагами, но и со знаменами Украины, США и Европейского Союза.

Позже стало известно о том, что протест перерос в столкновения возле президентской резиденции в Тбилиси.

Участники акции снесли забор возле дворца Орбелиани и проникли во двор. Спецподразделения применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу. На место стянули дополнительные силы.

Тем временем в штабе пророссийской "Грузинской мечты" ожидаемо начали праздновать победу в местных выборах. ЦИК Грузии объявила о "80% поддержки" правящей партии по итогам муниципальных выборов в стране.

Что предшествовало

Протесты происходят на фоне местных выборов, где лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция бойкотирует голосование, заявляя о несправедливых условиях.

Организатором акции является оперный певец Паата Бурчуладзе, основатель платформы "Проспект Руставели". Он объявил, что со сцены зачитают декларацию, которую митингующие должны поддержать, подтвердив отказ признавать легитимность правительства правящей партии.

О выборах

В субботу, 4 октября, в Грузии в 8:00 по местному времени стартовали выборы в органы местного самоуправления. По всей стране был открыт 3061 избирательный участок. На 2284 голосование проходит в электронном формате, а на 777 – по традиционной системе.

Общее количество зарегистрированных избирателей составляет 3 513 818 человек. Выборы проводятся в 64 муниципалитетах, включая пять самоуправляющихся городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. Всего будет избрано 2058 членов местных советов (сакребуло).

За выборами наблюдают 28 международных организаций – почти в 13 раз меньше, чем на муниципальных выборах 2021 года. Тогда в первом туре было аккредитовано 1024 международных наблюдателей, а во втором – 1102.

В выборах принимают участие 12 партий. В 26 городах и муниципалитетах кандидатов на должность мэра выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта".

Крупные оппозиционные партии бойкотируют это голосование. Более того, в день выборов многие оппозиционные политики встретят в тюрьмах и СИЗО, в которых они находятся по разным обвинениям.

Среди них – Михаил Саакашвили, Леван Хабеишвили, Звиад Куправа, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе.

Последние массовые митинги прошли в Грузии 13 сентября. В Тбилиси начались на улицы вышли сотни людей, выступающих за европейский курс развития страны. Они призвали к защите безвизового режима с Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZ.UA, летом Генеральный директорат Европейской комиссии по миграции и внутренним делам направил в МИД Грузии очередное письмо с критикой арестов в Грузии лидеров оппозиции и участников проевропейских протестов. Также в этом письме напомнили, что ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских владельцев дипломатических и служебных паспортов. В ответ премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что для населения его страны свобода, в отличие от стабильности, не является экзистенциальным вопросом.

Также Иракли Кобахидзе заявил, что новый грузинский закон о семейных ценностях "очень важен для страны". А относительно арестов оппозиционеров грузинский премьер предложил Европе доказать наличие в стране политзаключенных.

