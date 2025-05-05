Эксгумация жертв Волынской трагедии: уже нашли останки более 30 человек и многие артефакты

В селе Пужники на Тернопольщине подходит к концу полевой этап украинско-польской экспедиции, которая занимается поиском и эксгумацией жертв Волынской трагедии. Уже найдены останки не менее 30 человек, из них более 20 – эксгумированы.

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Об этом рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по евроинтеграции Андрей Наджос в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, ориентировочно через две недели все работы на месте будут завершены. Следующим шагом является отбор генетического материала учеными для дальнейшего сравнительного анализа ДНК.

На месте также обнаружено много вещей, которые могут рассказать больше о погибших и тех страшных временах: среди находок – пуговицы, крестики, монеты, элементы одежды и обуви.

"По состоянию на сегодняшний день найдены останки более 30 человек. Эксгумировано более 20 человек. Кроме того, было обнаружено и изъято достаточно значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестиков. Окончательное число можно будет установить только после извлечения всех останков и антропологических исследований. Пока совместная экспедиция работает очень четко и слаженно", – отметил Андрей Наджос.

Уже известно, что останки будут перезахоронены на местном кладбище в Пужниках. Украина и Польша договорились об этом в ходе переговоров. Кроме того, стороны работают над созданием совместного отчета по результатам этой работы.

"Эта история может стать новейшей страницей в общей трактовке прошлого. Мы ищем то, что нас объединяет, а не разъединяющее. Наше доброжелательное отношение мотивирует польских партнеров помогать нам в проведении поисковых работ на территории Польши", – добавил Андрей Наджос.

Напомним, в бывшем селе Пужники на Тернопольщине утром в четверг, 24 апреля, начались работы по эксгумации поляков, погибших в 1945 году, когда село было полностью сожжено. Процедура усугубляется тем, что место полностью заросло лесом, исследователям непросто было привезти несколько тонн специализированного оборудования.

Пужники – село в Украине, которого больше не существует. Сегодня это заросшее лесом и полностью обезлюденное место. Ночь с 12 на 13 февраля 1945 года, когда село было сожжено дотла, в Польше называют одним из самых кровавых моментов в истории страны.

Польские источники винят в преступлении украинских националистов. Они утверждают, что значительное количество польских помещений в Пужниках сожгли военные УПА, которыми командовал Петр Хамчук "Быстрый".

В то же время, украинские историки указывают, что на самом деле на базе села в то время был создан "истребительный" отряд НКВД, в который вошли и поляки.

11 апреля в государственном предприятии "Волынские древности" Института археологии НАН Украины сообщили, что территория работ в Пужниках будет ограждена и никто из специалистов "никаких комментариев во время работ давать не будет". После завершения работ будет проведена совместная пресс-конференция.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь рассказал, что продолжается работа по определению других мест как в Польше, так и в Украине, где будет проведена эксгумация жертв обоюдных этнических чисток. По его словам, эксгумационные работы в Украине будут частично финансироваться Киевом.

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