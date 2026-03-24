'Имеем дело с правильными людьми': Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране не осталось лидеров, с которыми можно вести переговоры. Несмотря на это, по его словам, Вашингтон ведет разговоры с "правильными людьми" в стране, которые хотят заключить соглашение, и уже есть значительный прогресс.

Об этом Трамп сказал во время пресс-брифинга в Белом доме. Он также намекнул, что Иран пошел на большую уступку Соединенным Штатам в энергетической сфере.

По словам американского лидера, Тегеран разговаривает с Вашингтоном, и "они говорят благоразумно".

"Не осталось лидеров. Никто не знает, с кем разговаривать. Но мы на самом деле разговариваем с нужными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку. Вы даже не представляете, как сильно они хотят заключить сделку. И мы увидим, что будет происходить в дальнейшем", – как всегда, запутанно-оптимистично заявил Трамп.

В разговоре главы Белого дома с журналистами он сообщил, что с американской стороны в консультациях с Ираном участвуют его представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

"У нас есть целая группа людей, которые этим занимаются. А что касается другой стороны, то могу вам сказать, что они хотели бы заключить соглашение", – сказал Трамп.

Американский лидер заявил, что Иран в значительной степени потерял свои военные возможности, поэтому у него не остается выбора, кроме как заключить сделку.

"Кто бы не сделал этого, если бы вы были на их месте? Их флот исчез, их воздушные силы исчезли, их связь... вся их зенитная оборона, их ракеты. Можете ли вы назвать хоть одну вещь, которая не исчезла? Или хоть одну вещь, которая работает хорошо?", – сказал президент США.

Иран пошел на уступки по нефти и согласился никогда не иметь ядерного оружия

Также Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Иран якобы "согласился, что никогда не будет иметь ядерного оружия".

Кроме того, по словам президента США, Тегеран "сделал большой и щедрый подарок", связанный с нефтью и газом. Трамп назвал это позитивным событием и намекнул, что уступка связана с Ормузским проливом.

"Они сделали нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня. Это был очень щедрый подарок, стоящий огромной суммы денег. Он не связан с ядерной энергетикой, он связан с нефтью и газом, и это очень хороший поступок с их стороны. Но для меня это было показателем того, что мы имеем дело с правильными людьми", – заявил Трамп.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 23 марта заявил, что Вашингтон и Тегеран минувшей ночью провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

По словам президента США, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам. При этом конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по Ирану на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. По его словам, это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами, которые включают ряд согласованных позиций – всего существует 15 пунктов соглашений с Ираном.

