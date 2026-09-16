Президент Польши созывает экстренное совещание в связи с обострением ситуации с безопасностью: что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 18 сентября, проведет совещание с министром обороны и начальником Генштаба на фоне последних событий в сфере безопасности, в частности активизации российских атак вблизи польской границы. Он встретится с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.

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Об этом сообщило RMF24 со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши Бартоша Гродецкого. По его словам, основной темой станеттекущая ситуация в сфере безопасности и меры, принимаемые в связи с последними событиями.

На чем сосредоточат внимание

Как сообщил Гродецкий, перед встречей президент ознакомился с анализом, подготовленным Бюро национальной безопасности.

"Одной из тем встречи станет сотрудничество ведомств, ответственных за безопасность", — отметил глава Бюро национальной безопасности Польши.

В ведомстве также планируют подготовить рекомендации по дальнейшим действиям после оценки текущей ситуации.

Что предшествовало

Одним из последних событий, усиливших беспокойство польских властей, стало обнаружение российского беспилотника на побережье Балтийского моря вблизи Русинова.

В понедельник дрон подняли из воды. По предварительным данным, он был вооружен и имел осколочно-фугасную боевую часть, сообщил заместитель окружного прокурора Познани по военным делам, полковник Бартош Оконевский.

Поздно вечером во вторник специалисты смогли отделить боевую часть от беспилотника и взорвать её непосредственно на пляже. Сам дрон планируется передать в лабораторию для дальнейшего исследования.

По предварительным выводам, речь идет о беспилотнике "Гербера-2", который производят в России.

Еще один инцидент произошел в воскресенье во время массированной российской атаки на Украину. Два беспилотника нанесли удары вблизи польской границы.

Один из них попал в локомотив, другой – в автозаправочную станцию недалеко от пункта пропуска Дорогуск–Ягодин.

Как сообщал OBOZ.UA:

Военные Польши забили тревогу из-за ночной атаки 13 сентября со стороны РФ на запад Украины. Часть российских беспилотников действовала вблизи границы с Польшей и поражала цели в нескольких или нескольких десятках километров от нее. В польском Оперативном командовании Вооруженных сил заявили, что угроза для Польши была реальной и непосредственной.

После российских атак вблизи польской границы Варшава усилила меры безопасности в восточных регионах страны. В частности, Польша ввела ограничения в воздушном пространстве вблизи границ с Украиной и Беларусью.

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