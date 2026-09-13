«Реальная угроза»: польские военные подняли тревогу из-за ночной атаки РФ на западной части Украины

Во время ночной атаки России на запад Украины часть российских беспилотников действовала вблизи границы с Польшей и поражала цели в нескольких или нескольких десятках километров от неё. В польском Оперативном командовании Вооруженных сил заявили, что угроза для Польши была реальной и непосредственной.

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Об этом в комментарии Польскому пресс-агентству заявил пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский, передает RMF24/PAP. По его словам, некоторые беспилотники не только находились вблизи границы, но и поражали цели на небольшом расстоянии от территории Польши.

Вблизи границы

Горишевский ответил на вопрос, насколько близко к польской границе находилась потенциальная угроза во время российской атаки.

По его словам, часть беспилотников "действовала, а некоторые даже попадали по целям, расположенным очень близко к границе – всего в нескольких или нескольких десятках километров от наших границ".

"Угроза тогда была реальной и близкой", – подчеркнул представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Польская авиация

После 4:00 Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о работе военной авиации в польском воздушном пространстве. Причиной стала активность российских реактивных беспилотных летательных аппаратов, наносивших удары по территории Украины.

До 10:00 командование сообщило о завершении вылетов истребителей. При этом там подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

По данным RMF FM, с утра в полицию поступали сообщения о возможных взрывах в Люблинском воеводстве. Службы выезжали в два населенных пункта – Щечечина в Красницком уезде и Стоешина-Первого в Яновском уезде.

Поиски источников громких звуков не дали результатов – ничего не нашли.

Горишевский, комментируя сообщения местных жителей о сильном грохоте, заявил, что в Оперативном командовании предполагают другую причину. По его словам, звук мог возникнуть из-за преодоления звукового барьера истребителями, которые поднялись в воздух.

Именно поэтому, добавил пресс-секретарь, командование сообщает о работе военной авиации. Во время таких операций шум может усиливаться.

Сирены и тревога

Во время работы польской авиации Правительственный центр безопасности Польши разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств предупреждение об угрозе.

Жители шести уездов Люблинского воеводства также получили ещё одно сообщение от RCB. В течение нескольких десятков минут их предупреждали о возможной угрозе воздушного нападения.

В этих уездах включили сирены воздушной тревоги.

Напомним, 13 сентября российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в 2 км от границы с Польшей. Благодаря своевременному предупреждению поездной бригады удалось избежать пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, после российских атак вблизи польской границы Варшава усиливала меры безопасности в восточных регионах страны. В частности, Польша вводила ограничения в воздушном пространстве вблизи границ с Украиной и Беларусью.

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