Предложение Трампа похоже на 'капитуляцию' Украины, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украине не стоит соглашаться с предложением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и "уступать" свои территории России взамен на прекращение огня. Такая "уступка" означала бы "капитуляцию Украины".

Видео дня

Такое мнение глава немецкого оборонного ведомства озвучил немецкому общественному вещателю ARD в воскресенье, 27 апреля, передает The Telegraph. По его словам, Киев, "очевидно, знает, что ему, возможно, придется расстаться с некоторой территорией, чтобы достичь устойчивого прекращения огня".

"Но они (Украина. – Ред.), безусловно, не пойдут так далеко — или не должны заходить так далеко, как последнее предложение американского президента", – сказал Писториус.

По мнению министра обороны ФРГ, Украина "сама по себе" могла бы получить год назад то, что было включено в предложение Трампа.

"Это сродни капитуляции. Я не вижу никакой выгоды", – добавил Писториус.

Журналисты пишут, что Борис Писториус, вероятно, останется министром обороны в новом коалиционном правительстве Германии.

Отметим, что по данным американских СМИ, "предложение" Трампа включает признание США Крыма как части России и неофициальное признание российского контроля над почти всеми территориями, захваченными с 2022 года. Кроме того, предложение запрещает Украине вступление в НАТО и предусматривает упразднение санкций против РФ.

Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. Глава Украинского государства назвал встречу символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Со своей стороны в Белом доме отметили, что лидеры "встречались частно и провели очень продуктивную дискуссию".

Трамп после этого пообещал не выходить из переговоров по завершению войны в Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

Как сообщал OBOZ.UA, американский госсекретарь Марко Рубио заявил о решающей неделе в переговорах по прекращению войны в Украине. По его словам, стороны сейчас ближе к соглашению, чем когда-либо за последние три года, и у США есть варианты привлечь к ответственности тех, кто препятствует достижению соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!