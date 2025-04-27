'Россия пытается обмануть США': Зеленский – о штурмах врага, необходимости давления на Путина и важных встречах. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть Соединенные Штаты Америки и весь мир и дальше затягивать свое вторжение в Украину. Однако вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит.

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Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру в конце 1159-го дня войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что нужно давить на россиян, чтобы они пошли на все шаги, чтобы остановить войну.

Зеленский отметил, что Украина держит позиции сильными, чтобы были все возможности правильной дипломатии. В то же время оккупанты после Пасхи на фронте возобновили свои штурмы.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант восстановил привычную для них штурмовую активность – конечно ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и дальше затягивать эту войну. И потому нужно давление", – сказал президент.

Глава государства заявил, что за день заслушал несколько докладов Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на поле боя. По его словам, наши военные продолжают выполнять задания на территории Курской и Белгородской областей государства-агрессора.

"Сохраняем наше присутствие на территории России. Покровск и все направления на Донетчине – я хочу поблагодарить всех воинов за стойкость. Просто молодцы. Особенно хороши результаты 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности правильной дипломатии", – проинформировал он.

Политик подчеркнул, что Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии и 47 дней назад согласилась на американское предложение безусловного прекращения огня. Кроме того, мы дали россиянам и свои предложения: прекратить удары по гражданским объектам.

"Но они там, в Москве, отвечают "Шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами. Нужен надлежащий ответ от мира – ответ новыми санкциями и еще большим давлением. Конечно, именно Америка может сделать наиболее ощутимые шаги – ощутимые для России", – сказал он.

Только за минувшую ночь войска РФ применили против Украины почти 150 ударных дронов. За время от 11 марта – когда Америка на переговорах в Саудовской Аравии предложила полное и безусловное прекращение огня – россияне применили почти восемь с половиной тысяч авиабомб, около двухсот ракет разных типов, почти три тысячи "Шахедов".

"Абсолютное большинство из них – по обычным городам, по гражданским мишеням. Это нужно прекратить. Россия должна остановить удары – и безусловно. Я благодарю всех в мире, кто нам в этом помогает, кто помогает делать дипломатию сильной", – подчеркнул Зеленский.

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