'Очень продуктивная': в Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским

В Ватикане 26 апреля, перед похоронами Папы Римского Франциска, произошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского главы Дональда Трампа. В Белом доме считают ее "очень продуктивной".

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Оценкой разговора политиков поделился проект Clash Report в аккаунте в X (Twitter). Авторы ссылаются на официальный Вашингтон.

"Трамп и Зеленский провели очень продуктивную встречу на полях похорон Папы Римского", – заявили в Белом доме.

Ранее о том, что президенты встретились в Ватикане, заявлял спикер главы Украинского государства Сергей Никифоров. Никаких подробностей по состоянию на 12:00 субботы не публиковалось.

По данным la Repubblica, Трамп и Зеленский якобы договорились продолжить переговоры после окончания похорон Франциска.

Как ранее писал OBOZ.UA, похороны главы Католической церкви начались утром 26 апреля. В Ватикан прибыли 170 делегаций из разных стран, среди которых – более 50 лидеров государств и правительств, влиятельные церковные деятели.

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