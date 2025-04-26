'Решение уже близко': Трамп на похоронах Папы пообещал не выходить из переговоров по Украине

После церемонии похорон Папы Римского Франциска президент США Дональд Трамп пообщался со своим эстонским коллегой Аланом Карисом. Он, в частности, пообещал ему не выходить из переговоров по Украине и добавил, что "решение уже близко".

Видео дня

Об этом пишет эстонское издание ERR. Также говорится, что во время беседы Карис обсуждал с Трампом мирный процесс по Украине и приглашал его посетить Эстонию.

"Я спросил президента США о ходе мирного процесса. И призвал его сделать все возможное для его продолжения, чтобы Вашингтон не вышел из переговоров. Он заверил меня, что выполнит это, и добавил, что мы уже достаточно близки к решению, поскольку он недавно встречался с Зеленским", – рассказал Карис.

Президент Эстонии также добавил, что не расспрашивал Дональда Трампа слишком подробно о том, каковы результаты встречи с украинским лидером.

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский и Дональд Трамп побеседовали в соборе Святого Петра в Ватикане перед церемонией прощания с Франциском.

Глава Украинского государства назвал встречу символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов". Со своей стороны в Белом доме отметили, что лидеры "встречались частно и провели очень продуктивную дискуссию ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!