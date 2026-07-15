Правительство Великобритании будет призывать людей запасаться продуктами на случай российской кибератаки: как это будет работать

Великобритания продолжает готовиться к возможной войне с Россией: в стране обновляют планы реагирования на разнообразные атаки со стороны РФ. В частности, Лондон разрабатывает алгоритмы действий на случай масштабных кибератак со стороны противника.

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При таком сценарии гражданам Великобритании будут предлагать способы подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, включая создание запасов еды и воды. Подробности сообщает The Telegraph.

Великобритания разрабатывает план действий на случай масштабных российских кибератак

Обновленные планы подготовки Великобритании к возможному конфликту с Россией включают рекомендации населению запастись едой и водой на случай кибератаки со стороны России.

В этом году правительство должно начать кампанию по информированию общественности о том, как подготовиться к потенциальным чрезвычайным ситуациям. Рекомендации будут включать создание запасов продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости, важных для выживания.

"Это происходит на фоне растущей обеспокоенности в связи с нападением России на страну-члена НАТО и почти постоянных кибератак на критически важную инфраструктуру Великобритании", – пишет The Telegraph.

Даррен Джонс, главный секретарь премьер-министра, сообщил членам парламента о запланированной "национальной кампании по повышению осведомленности общественности в вопросах устойчивости", целью которой станет "информирование общественности о небольших, но важных шагах, которые они могут предпринять, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям и сбоям".

По словам чиновника, население Великобритании должно быть готово к таким потенциальным кризисам, таким как "кибератака, которая может повлиять на доступ к электроэнергии, воде, телефонной связи или местным продуктовым магазинам".

Кампания будет включать новые рекомендации для школ и колледжей, чтобы научить детей, как оставаться в безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Также Джонс объявил о проведении в стране в следующем году "национальных учений по внутренней обороне", в ходе которыхбританские госслужащие будут отрабатывать реагирование на кризис внутри правительственных структур в условиях гибридной атаки со стороны противника.

Не только Великобритания

Готовится к нападению РФ не только Великобритания.

Так, в Швеции гражданам также посоветовали запастись едой и водой, подготовить теплую одежду и радио на батарейках на случай отключения электроэнергии.

Норвегия предложила населению запастись лекарствами, в частности таблетками йода, которые можно было бы использовать в случае ядерного инцидента.

В Германии же домовладельцев призвали приспособить свои подвалы для использования в качестве убежищ.

В прошлом году ЕС рекомендовал людям подготовить запасы на 72 часа. "Тревожный чемоданчик" должен содержать консервы, бутилированную воду, спички, швейцарский армейский нож и документы, удостоверяющие личность, в водонепроницаемом пакете или контейнере.

Почему именно сейчас

Активизация подготовки британцев к возможному конфликту с Россией началась после того, как в Стратегическом обзоре обороны в прошлом году было констатировано, что Великобритания "уже подвергается ежедневным атакам" в виде шпионажа, киберугроз и "манипуляций информацией" со стороны враждебно настроенных государств. К ним в Лондоне, помимо России, относят также Иран.

Одним из признаков реальности угрозы указывалось то, что российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал "готовность применять военную силу, наносить ущерб гражданскому населению и угрожать применением ядерного оружия".

Великобритания готовится к различным угрозам

В мае вооруженные силы Великобритании провели учения по отработке методов выживания в современной радиоэлектронной войне и войне с использованием дронов

Министры также обновили Национальный реестр рисков – публичный документ, в котором изложены наихудшие возможные сценарии развития событий при различных угрозах.

В последней версии документа впервые упоминается угроза иностранного вмешательства в демократию Великобритании, а также риск кибератак на инфраструктуру данных, водоснабжение и полицейские системы.

Насколько реалистичной считает британское правительство угрозу ядерного удара по Великобритании – неизвестно: соответствующие оценки засекречены.

На данный момент правительство ещё не обнародовало рекомендации для населения на случай ядерного удара. Однако, как предполагают в The Telegraph, они будут основываться на аналогичных алгоритмах, применяемых в других странах Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ещё в прошлом месяце озвучил оценки западных спецслужб, которые предупреждают, что Россия может напасть на страну НАТО в течение следующих четырёх лет. В частности, в разведывательных отчетах упоминается 2030 год.

"Вы можете видеть, насколько срочно и приоритетно мы сейчас к этому относимся", – сказал Стармер.

На фоне усиления угроз еще в прошлом году британское правительство впервые за последние 20 лет обновило планы реагирования на нападение на страну.

"Планы, которые не будут обнародованы как минимум 30 лет, включают расположение ядерных бункеров, которые министры смогут использовать в случае эвакуации Лондона из-за атаки", – пишет газета.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ готовит армию дронов к большой войне с НАТО. Об этом говорится в материале Forbes.

Это происходит в рамках ежегодного форума беспилотных технологий "Дронница" в России. Главной темой мероприятия в 2026 году станет поиск решений, которые должны обеспечить преимущество РФ в войне дронов и подготовить операторов и производителей к возможному конфликту с Западом.

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