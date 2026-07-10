Forbes: РФ готовит армию дронов к крупномасштабной войне с НАТО

Страна-агрессор Россия использует ежегодный форум беспилотных технологий "Дронница" для обсуждения подготовки к потенциальной крупномасштабной войне с НАТО. Главной темой мероприятия в 2026 году станет поиск решений, которые должны обеспечить преимущество России в войне дронов и подготовить операторов и производителей к возможному конфликту с Западом.

Видео дня

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на эксперта по российским беспилотникам и советника аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэла Бендетта. По его словам, к смене акцентов в российской программе следует относиться серьезно, поскольку речь идет о практической подготовке, а не только о политической риторике.

По словам Бендетта, "Дронница" — это ежегодная площадка, где операторы и производители беспилотников демонстрируют новые разработки, обсуждают тактику применения дронов и ищут пути совершенствования технологий. Программа этого года прямо призывает участников найти способ сделать войну дронов успешной для России и подготовиться к большой войне с НАТО.

Эксперт подчеркивает, что речь идет не о традиционных политических угрозах, а о техническом форуме, призванном выявлять проблемы, анализировать опыт противника и предлагать практические решения. Он отмечает, что такой подход не характерен для России.

По мнению Бендетта, одной из причин такой подготовки может быть стремление кремлевского лидера Владимира Путина добиться военного успеха после того, как война в Украине, по его оценке, зашла в тупик. Эксперт считает, что временное преимущество России в сфере беспилотников может рассматриваться как один из факторов для возможных дальнейших действий.

Бендетт также обращает внимание на то, чтов последниемесяцы Россия построила ряд крупных военных баз вблизи Балтийского региона. По его словам, они способны разместить более 100 тысяч военнослужащих, что, по его мнению, может оказаться достаточным для вторжения в страны Балтии, если те не получат оперативное подкрепление.

Эксперт отмечает, что российские военные аналитики также обратили внимание на конфликт между США и Ираном. По его мнению, в России считают, что применение большого количества беспилотников продемонстрировало уязвимость систем противовоздушной и противоракетной обороны, а наличие значительных запасов дронов Shahed и FPV может рассматриваться как преимущество в возможном конфликте.

В то же время Бендетт предполагает, что выбранная тема форума может объясняться и другими мотивами. По его словам, организаторы могут исходить из заявлений российских властей о якобы готовящейся НАТО к войне, поэтому призывают готовиться к возможной конфронтации.

По оценке эксперта, в ходе "Дронницы" могут обсуждаться технические решения для борьбы с американской бронетехникой, системами ПВО и авиабазами, а также демонстрироваться новые образцы беспилотных систем.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отклонил предложения о компромиссе и прекращении огня в Украине, выдвинутые его советниками. Кремлевский лидер настроен продолжать войну и рассчитывает захватить оставшуюся территорию Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО начинает использовать систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS NATO), разработанную компанией Palantir Technologies. Её будут применять для мониторинга ситуации на восточном фланге Альянса, анализа разведывательной информации и отслеживания передвижений российских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!