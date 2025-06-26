Постпред Украины в ООН призвал исключить Россию из миротворческих миссий

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник заявил, что страну-агрессора Россию надо исключить из миротворческих миссий ООН. Причиной этого являются преступления против детей, которые россияне совершают во время войны в Украине.

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Об этом Мельник сказал на открытых дебатах в Совбезе ООН. Дипломат сослался на отчет о нарушениях прав детей с момента их фиксирования на территории Украины с начала полномасштабной войны.

Он отметил, что количество таких преступлений выросло на 105%. Постпред Украины подчеркнул, что страна, которая нарушает международное гуманитарное право, не может участвовать в миротворческих инициативах.

"Пока российские войска остаются в списке нарушителей прав детей, Россия должна быть отстранена от участия в миротворческих миссиях", – заявил Мельник.

Также он предложил вводить автоматические санкции в отношении государств, которые грубо нарушают права детей во время вооруженных конфликтов.

Напомним, что Россия систематически совершает преступления против украинских детей. Тысячи несовершеннолетних были депортированы в РФ или вглубь оккупированных территорий, где их незаконно удерживают и подвергают русификации. Кроме того, вследствие российских обстрелов погибли сотни детей, а еще больше получили ранения или психологические травмы.

Мы также рассказывали о том, Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на российских оккупантов, которые попали в плен к Силам обороны на поле боя или сдались сами. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это за пределами понимания и международного права.

В ООН отреагировали на это циничное предложение и отметили, что дети – это не разменная монета. Гражданских лиц нельзя использовать как объект торга.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA в Украину уже удалось вернуть 1359 детей. Но важно поддерживать процесс их реинтеграции после возвращения.

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