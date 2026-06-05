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"Слава Украине!" = "Смерть врагам!". Миру и рядовым россиянам Зеленский говорит: агрессивную Россию мы разгромим.

Далее текст на языке оригинала.

Росія вже втомлена, а далі слабшатиме ще більше.

"Це не погроза" – це погроза. Скоро, внаслідок неуникної вашої поразки, вам та вашим бандам доведеться боротися з своє існування.

"Ви можете зупинити війну" – Ви вже НЕ зможете зупинити війну. Жереб кинуто, вироки вже написані. Вас чекає поразка.

"Україна готова припинити вогонь повністю" – Україна НЕ припинить удари ні на лінії фронту, ні по вашим тилам. Дивіться, як палає ваш Петербург. Так буде всюди!

"Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія." – Ви не втримаєте лінію фронту. Або відходьте самі, або ми вас будемо знищувати з повітря.

"Українські ... питання вирішуються не в Анкориджі." – Ваш союз з Трампом вам не допоміг. Європейські гроші на нашому боці, а ваш Трамп мертво загруз в Ірані.

"Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну" – Ми вас знищимо, ви приречені бути розбитими. Так, що ви ще довго не зможете мріяти про реванш.

"Досить війни" – ніякого миру уже з вами не буде.

Бо ви – хоч жорстокі й заздрісні, але гнилі і нездарні. У вас, дикунів, більшість поранених помирає. Нас же уже не влаштовує співвідношення втрат шість до одного, ми змінимо це в кращу для нас сторону.

Вам не допоможе мобілізація, вам не допоможуть уже Пхеньяни з Тегеранами.

Чим далі, тим слабше ви; і тим сильніше ми, і всі це бачать. В тому числі і ваш затюканий народ. Який, утім, ще не забув, як бунтувати беззмістовно і безжально.

Ваші європейські та американські попихачі вас не порятують. "Наші хлопці допомагають будувати захист нашим партнерам на Близькому Сході та в Затоці". Ви – старі і слабіючі, ми – древніші за вас і водночас молодші, і ми лише починаємо славний шлях по усіх усюдах.

"Ми отримуємо підтримку, ви – санкції. І так триватиме, поки не буде справедливості". Ми – житимемо, а ви – ні. Доля з нами, а не з вами.

"Світ це бачить". Готуйтеся до відплати, вона вже не за горами. Ви, котрі порушили закони людські, природні і божественні, не втчете від кари, уже ніколи, вам немає куди бігти. Вас зітре історія, і допоможе їй хімія і фізика, небо і земля.