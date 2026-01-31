'Посмотрим, что произойдет': Трамп сообщил о переговорах с Ираном насчет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ведет переговоры со Штатами по поводу своей ядерной программы. Он призвал посмотреть, "получится ли что-то сделать".

Об этом Трамп сказал в интервью корреспонденту Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих. Его в текстовом формате она выложила в соцсети Х в субботу, 31 января.

По словам президента, план США заключается именно в том, чтобы вести переговоры с Тегераном. В то же время он напомнил, что к берегам Ирана направляется большая американская армада.

Республиканец также подтвердил, что союзники из Персидского залива не знают о планах США по военному вмешательству.

"Ну, мы не можем рассказать им о плане. Если я расскажу им о плане, это будет почти так же плохо, как рассказать о плане вам – на самом деле, это может быть даже хуже. Но слушайте, план заключается в том, что [Иран] ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что будет... Мы имеем большой флот, который направляется туда, больший, чем мы имели – и, на самом деле, все еще имеем – в Венесуэле", – заявил Трамп.

Хайнрих сказала ему, что союзники из Персидского залива вчера говорили, что Иран всегда хочет вести переговоры, но не понятно, с какой целью. На данный момент они не видят возможности договориться.

"Ну, это правда, но они ведут переговоры, так что посмотрим, что будет дальше. Знаете, когда они в последний раз вели переговоры, нам пришлось уничтожить их ядерную программу, но это не сработало. Тогда мы уничтожили ее другим способом, и посмотрим, что будет дальше", – ответил на это президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Дональд Трамп рассматривает масштабный удар по Ирану из-за провала переговоров по ядерной программе и баллистическим ракетам. Президент США оценивает возможность ударов по иранским ядерным объектам, правительственным учреждениям и ключевым лидерам страны, одновременно призывая Тегеран сесть за стол переговоров.

На это уже отреагировали Тегеран и его союзники, угрожая мгновенным ответом и назвав возможными целями Израиль и территории союзников США в регионе.

Тем временем Соединенные Штаты вместе с союзниками массово перебрасывают боевую авиацию и военных на Ближний Восток. Известно даже, что носители ядерного оружия бомбардировщики B-52 ВВС США покинули Гавайи и также направились в сторону Ирана. Одновременно с этим правительственный самолет вылетел из Тегерана в страну-агрессора Россию.

