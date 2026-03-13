Последствия будут ощутимы годами: США использовали запасы критически важных боеприпасов во время войны в Иране – FT

За почти две недели операции против Ирана Соединенные Штаты Америки исчерпали годовые запасы стратегического вооружения и боеприпасов, в частности дальнобойных ракет. Этот подход Белого дома усиливает беспокойство относительно роста стоимости конфликтаи способности Вашингтона пополнять свои запасы.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. Чрезмерное сокращение вооружения особенно сказалось на крылатых ракетах "Томагавк".

Что известно

По данным Центра международных и стратегических исследований, американская армия использовала уже 168 единиц "Томагавков" за первые 100 часов боевых действий против Ирана, которые начались 28 февраля.

"Это огромные расходы "Томагавков". ВМС будут чувствовать эти расходы в течение нескольких лет", — отмечает источник издания.

В ближайшие дни, как пишет издание, Минобороны США может направить официальный запрос в Белый дом и Конгресс о дополнительных расходах на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов. Дополнительно сообщается, что любой сопровождающий законопроект о выделении денег на войну в Иране может быть осужден в Палате представителей и Сенате.

Ожидается, что сенаторы-демократы, вероятно, будут против этого. Политики неоднократно критиковали президента США Дональда Трампа за то, что он не обращался к Конгрессу для получения его одобрения на проведение военной операции.

Сенатор Демократической партии США Лиза Мурковски напомнила, как американские администрации годами объясняли Украине и европейским партнерам, что не могут предоставлять Киеву большее количество вооружения из-за риска истощения своих запасов.

"Учитывая уровень запасов, которые американские операции в Иране тратят ежедневно, я думаю, что у нас всех есть основания задать дельные вопросы о том, как мы справляемся с боеприпасами", — добавила Мурковски.

Напомним, ранее Центком армии США заявил, что с начала военной операции "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке по состоянию на 12 марта американские войска нанесли уже почти шесть тысяч ударов по иранским целям. Удары наносятся на земле, в воздухе и в воде. В частности, среди пораженных целей более 90 военных кораблей Ирана, в числе которых 60 боевых судов и более 30 минных заградителей.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!