'Эпическая ярость': военные США рассказали, сколько целей поразили с начала операции в Иране

С начала военной операции "Эпическая ярость" на Ближнем Востоке по состоянию на 12 марта американские войска нанесли уже почти шесть тысяч ударов по иранским целям. Удары наносятся на земле, в воздухе и в воде. В частности, среди пораженных целей более 90 военных кораблей Ирана, в числе которых 60 боевых судов и более 30 минных заградителей.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Отмечается, что военные проводят удары "с целью уничтожения аппарата безопасности иранского режима", предоставляя приоритет "объектам, которые представляют непосредственную угрозу для американских войск и региональных партнеров".

Где наносятся удары

Вооруженные силы США наносят удары против различных иранских военных целей, в частности, по местам запуска ракет, системам ПВО, штабам управления и контроля, и местам хранения оружия, которые используются для угроз американским войскам и региональным партнерам.

В операциях против Ирана задействованы стратегические бомбардировщики, авианосцы, ракетные эсминцы, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD.

Пожар на авианосце

Отдельно 12 марта командование ВМС США сообщило, что в эти суткина борту авианосца USS Gerald Ford "произошел пожар", который "возник в основных прачечных помещениях". Из-за возгорания пострадали двое военных.

Авианосец USS Gerald Ford, считается самым новым авианосцем США и самым большим в мире. В настоящее время он участвует в операции "Эпическая ярость" и находится в Красном море.

Причина пожара не связана с боевыми действиями, и пожар был локализован, авианосец остается полностью боеспособным, отметили в командовании ВМС и добавили, что двое членов экипажа из-за травм получают медицинскую помощь.

Что предшествовало

После назначения Моджтаби Хаменеи, сына ликвидированного аятоллы, верховным лидером Ирана, он впервые обратился к народу с официальным заявлением. Он отметил, что Иранпродолжит удары по американским базам в регионе и потребует их закрытия, а также отметил месть за погибших соотечественников во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

