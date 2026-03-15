'Скажите, чтобы он заключил сделку': Трамп набросился на Зеленского и упомянул дроны

Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику со стороны некоторых иностранных лидеров относительно временной отмены санкций против российской нефти. Он не ответил на вопрос прямо, а направил свой гнев на президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, американский лидер обвинил его в нежелании заключать мирное соглашение с Россией. Об этом Трамп сказал в субботу, 14 марта, в телефонном интервью NBC News.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку", – заявил он.

На этом Трамп не остановился."С Зеленским гораздо сложнее договориться", – добавил президент США.

О помощи со сбиванием "Шахедов"

Ранее в этом месяце Зеленский предложил помочь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских дронов, используя опыт украинских военных в сбивании российских дронов, напомнили в NBC News.

Но в этом интервью Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что "последний человек, от которого нам нужна помощь, – это Зеленский".

Президент отказался комментировать, приняли ли США помощь Украины в сфере технологий перехвата дронов.

Что предшествовало

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина опубликована соответствующая лицензия.

Такое решение приняли с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть. Министр финансов Скотт Бессент назвал это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды РФ не получит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины. Поэтому это решение США является неправильным.

Он предупредил, что последствия ослабления санкций почувствуют сами Соединенные Штаты.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна більше не потребує допомоги України для протидії іранським безпілотникам.

Несмотря на заявления, звучащие из Соединенных Штатов, Украина помогает другим государствам в борьбе с иранскими дронами. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, наше государство сейчас напрямую работает сразу с несколькими странами в помощи с их противовоздушной обороной.

"Риторика – это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", – так Владимир Зеленский прокомментировал слова президента США об отказе от помощи.

