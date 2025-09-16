После атаки российского дрона поляки начали искать жилье за рубежом: каким странам отдают предпочтение

После вторжения российских дронов в их страну поляки начали активнее искать жилье за рубежом. Особой популярностью среди граждан Польши сейчас пользуется в частности Испания и Болгария.

Видео дня

Об этом пишет Gazeta Wyborcza. Журналисты пообщались с владельцами агентств недвижимости и с поляками, которые к ним обращаются.

Жилье в Испании

Как рассказал Славомир Ставарчик, владелец испанского агентства недвижимости Colores, после 10 сентября он получает втрое больше звонков. Жилье ищут его друзья, их друзья, также звонит много новых клиентов.

"Они говорят: "Я уже два года думаю о покупке чего-то в Испании, ищу, но, похоже, сейчас самое время принять решение". Люди переходят от мечты к действиям", – отметил Ставарчик.

Он отметил, что безопасность становится все более важной для поляков. Трудно не думать об этом, ведь страна находится на восточной границе НАТО, а Испания в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась на Пиренеях, напомнил владелец агентства.

"Кроме того, цены уже выровнялись. В Кракове студия стоит миллион злотых, поэтому для жителей Кракова цены на испанские квартиры не являются заоблачными – за эквивалент такой студии, около 230 000 евро, они могут купить что-то приличное в Испании", – говорит он.

Люди, которые владеют домом и двумя квартирами в Кракове (последние сдают в аренду), думают над приобретением жилья на Майорке (испанский остров в Средиземном море). Они говорят, что относятся к такой покупке недвижимости в южной Европе как к инвестиции, а не как к результату атаки российских дронов.

Болгария – вариант для менее состоятельных

Значительный рост интереса к покупке зарубежной недвижимости подтвердил также Михал Сподимек, владелец агентства недвижимости GoESTE.

"10 сентября до 15:00 все еще смотрели новости и видели, что происходит. Затем начали звонить телефоны: из Жешува, Люблина и, как всегда, из Варшавы. Люди говорили: "У меня есть столько-то, столько-то", и спрашивали, купят ли они что-то на эти деньги... Все хотят как можно скорее запланировать просмотры домов или квартир. Я говорю им сначала проверить, остались ли билеты на самолет", – говорит он.

По словам Сподимека, люди хотят иметь "второй дом", и когда у них есть свободные средства, они часто инвестируют их за пределами Польши, где постоянно слышно об идеях новых налогов. Мужчины также рассчитывают на то, что при необходимости этот второй дом защитит их от призыва на военную службу.

По его мнению, для менее состоятельных людей, желающих реализовать "план Б" с жильем, Болгария сейчас является самым доступным вариантом.

"Болгария самая дешевая; она вот-вот вступит в еврозону. Это быстрая и привлекательная инвестиция. И доступна многим польским семьям. Можно найти что-то у моря всего за тысячу евро", – отметил владелец агентства недвижимости.

Какие еще страны интересуют поляков

Также как еще один вариант Сподимек рекомендует Северный Кипр.

"Он не только очень красивый и вдвое дешевле греческой части острова, но и хорошее место для тех, кто хочет инвестировать свой капитал вне бюрократии ЕС. Эта страна практически не признается политиками, и это, пожалуй, ее самая большая привлекательность. Там вам не нужно объяснять, откуда берутся ваши деньги", – говорит Михал Сподимек.

Кроме того, полякам предлагают Грецию, Черногорию, Хорватию, Испанию, Турцию и даже Кабо-Верде. Лучше всего, говорит он, покупать недвижимость в Болгарии или Турции до 100 000 евро. Если увеличить бюджет, становится доступен почти весь бассейн Средиземного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, в дом в Вырыках в Люблинском воеводстве Польши во время вторжения российских дронов попал не беспилотник россиян, а польская ракета ПВО. Ее выпустил истребитель F-16, пытаясь сбить дрон в небе, однако в его системе наведения произошел сбой.

Как пишет польская газета Rzeczpospolita, прокуратура Польши скрывает информацию о "неидентифицированном летающем объекте", обломки которого упали на дом в Вырыках.

Тем временем президент Польши Кароль Навроцкий, который занимает должность всего месяц, призвал НАТО усилить усилия, чтобы "быть готовым к войне". По его мнению, только это поможет принести мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!