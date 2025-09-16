В дом попали не обломки дрона, а польская ракета: СМИ раскрыли неожиданные детали отражения атаки российских БПЛА в Польше

В дом в Вырыках в Люблинском воеводстве Польши во время вторжения российских дронов попал не беспилотник россиян, а польская ракета ПВО. Ее выпустил истребитель F-16, пытаясь сбить дрон в небе, однако его система наведения вышла из строя.

Об этом во вторник, 16 сентября, со ссылкой на источники пишет польская газета Rzeczpospolita. По ее данным, прокуратура Польши скрывает информацию о "неидентифицированном летающем объекте", обломки которого упали на дом в Вырыках.

Министерство национальной обороны страны также молчит, пишут журналисты.

"Это была ракета, выпущенная из польского F-16, которая пыталась сбить беспилотник в полете – его система наведения вышла из строя", – говорится в статье.

"Неопознанный летающий объект"

Газета указывает, что целые беспилотники или их фрагменты были найдены в разных местах на востоке Польши.

Большинство из 17 найденных беспилотников были так называемыми "приманками", которые не нанесли никакого вреда.

За исключением одного случая: в Вырыках-Воля вблизи города Володава и границы с Беларусью, где "неопознанный летающий объект", как его называет прокуратура Люблина – нанес ущерб частному дому.

Он повредил крышу и пробил потолок. Владельцы дома выжили – владелица дома рассказала журналистам, что ей удалось выйти из своей спальни за мгновение до того, как туда упали обломки.

"Если не дрон, то что разрушило дом в Выриках? Прокуратура знает, но не говорит", – пишет Rzeczpospolita.

Продолжается расследование

Издание добавляет, что после проведения проверки прокуратура Люблина с привлечением экспертов "легко идентифицировала остатки 17 дронов".

Однако она отказалась комментировать, что упало в Выриках.

"Сейчас объект не идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты", – говорилось в лаконичном заявлении.

Обещают, что вывод предоставит эксперт по военному оружию.

"На данный момент я не могу точно сказать, что упало на дом в Выриках. Это расследуется, и мы ждем выводы экспертов", – сказала прокурор Агнешка Кемпка, пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине.

По ее словам, экспертизы, проведенные на месте происшествия, "ответили на определенные вопросы", но эта информация вне ее контроля.

"Это решение следователя", – добавила прокурор.

Сбой системы наведения F-16

По данным источников Rzeczpospolita в службах безопасности Польши, на дом в Вырыках упала именно ракета с польского F-16, который должен был сбить беспилотник, длиной около трех метров и весом более 150 кг.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возник сбой системы наведения, и она не осуществила стрельбу. К счастью, она не сработала и не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора", – рассказал один из источников газеты.

Собеседник добавил, что "был российский авиаудар, и польская сторона защищалась".

Подполковник Мацей Коровай, бывший офицер Службы военной разведки и аналитик по безопасности и военной стратегии в Беларуси, РФ и Украине, говорит, что это был кинетический удар.

"Не было ни взрыва, ни детонации, что видно по фотографиям разрушенного дома", – сказал он.

Пожилой паре, которая жила в разрушенном доме в Выриках, предоставили временное жилье; пока неизвестно, смогут ли они вернуться домой.

"Мы собираем средства, чтобы помочь в восстановлении поврежденного здания. Сначала мы оценили стоимость ремонта в 50 тысяч злотых. Но точную сумму определит эксперт", – сказал журналистам Бернард Блащук, председатель села Вырики.

Люблинский воевода Кшиштоф Коморский рассказал, что первую финансовую поддержку пострадавшим было предоставлено в пятницу, 12 сентября.

"Все возможные виды поддержки, которые доступны в таких случаях, включая экстренную помощь, обязательно будут предоставлены", – заверил он.

"Очень точно спланированная операция"

По словам подполковника Мацея Коровая, нет сомнения, что дроны "были специально направлены" на Польшу.

"Россияне запускают их небольшими группами, распыляя их направления и наблюдая, как они достигнут Польши, какой будет наша реакция, включая политические и военные ответы, какие из них будут перехвачены и сбиты и где", – пояснил эксперт.

Он добавил, что "Герберы" имеют дальность полета от 300 до примерно 600 км в зависимости от их конфигурации и могут служить ударными, разведывательными дронами или ловушками для систем ПВО.

"Мы имели дело с очень точно спланированной операцией на границе границ Польши, Украины и Беларуси. Она имела целью проверить нашу реакцию и возможности, а также создать путаницу. Она имела целью не нанести ущерб или уничтожить, чтобы не спровоцировать задействование статьи 5 НАТО. Кроме того, я одновременно наблюдал за тем, что происходило в российских СМИ. Это четко подтверждало, что за этим стоит Россия", – сказал Мацей Коровай.

Часть дронов залетели из Беларуси

Сразу после налета российских дронов премьер-министр Польши Дональд Туск в своем обращении к Сейму заявил, что некоторые из БПЛА прилетели из Беларуси.

По словам Мацея Коровая, реакция Беларуси свидетельствует о том, что их не проинформировали обо всей операции.

"Я бы даже сказал, что они были напуганы этой операцией", – сказал эксперт.

Ярослав Вольский, военный и оборонный аналитик, специализирующийся на бронетанковом и противотанковом оружии, считает, что дроны "с вероятностью 90% происходят из Беларуси".

Он также выразил убеждение, что рейд был тщательно спланирован.

"Не случайно, что дроны приземлились вблизи военных баз или пролетели вблизи крупных авиабаз. Я считаю, что это была проверка нашей реакции и процедур", – сказал он.

Вольский добавил, что, по его мнению, Воздушные силы Польши имели способность различать макеты и настоящие беспилотники.

"Поэтому, скорее всего, они стреляли не по "Герберам", а по вооруженным беспилотникам типа "Шахед" или подобных, которые были распознаны как таковые", – утверждает он.

