'Должны сделать все': Навроцкий призвал НАТО усилить усилия, чтобы 'быть готовым к войне'

Президент Польши Кароль Навроцкий, который занимает должность всего месяц, призвал НАТО усилить усилия, чтобы "быть готовым к войне". По его мнению, только это поможет принести мир.

Такое заявление Навроцкий сделал в интервью BILD после недавних атак российских беспилотников на Польшу. Он отметил, что в это время чувствовал ответственность и находился в прямом контакте с генералами, впоследствии ему показали проанализированные выводы.

Что сказал президент Польши о НАТО и России

"Конечно, мы сомневаемся, что это была атака, организованная непосредственно из Москвы. Именно такие атаки свидетельствуют, на что способен Владимир Путин", – заявил президент.

Хотя из 19 беспилотников было сбито лишь три-четыре, глава государства выразил удовлетворение: "Они не убили ни одного польского солдата, ни одного поляка".

Навроцкий считает, что больше не будет "подобных атак на территорию НАТО", пообещав, что "НАТО будет еще лучше подготовлено".

"Мы должны сделать все, чтобы быть готовыми к войне. Потому что только это принесет мир", – подчеркнул польский лидер.

Навроцкий призвал перестать покупать нефть в России

Президент Польши также не скупится на резкие высказывания в адрес союзников. Он вспомнил предостережения своих предшественников в адрес Путина: "Некоторые западные страны, включая Германию, вели бизнес с Российской Федерацией, тем самым финансово и экономически поощряя ее нападение на Украину".

Поэтому он поддержал призыв президента США Дональда Трампа ко всем членам НАТО прекратить импорт нефти из России. Это касается Венгрии и Словакии, а также Франции, которая импортирует российскую нефть из Индии.

"Все страны, которые стремятся к миру и свободе, должны прекратить субсидирование Российской Федерации", – заявил Навроцкий. Ведение бизнеса с Россией только поощряло бы Москву: "И тогда может произойти то, что произошло в Украине".

Президент уверен, что "только санкции и только Дональд Трамп как президент США могут оказать давление на Путина, чтобы он прекратил войну и сохранил территориальную целостность Украины".

Также Навроцкий верит в мирный план Трампа, которого назвал "единственным лидером свободного мира, способного вести такие переговоры". По его словам, Европа должна "поддержать его в этих усилиях".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий подписал документ, который разрешает пребывание войск союзников на территории страны. Речь идет о миссии НАТО "Восточный страж", созданной в ответ на массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября. К операции планируют привлечь силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других стран.

