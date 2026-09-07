Популистская риторика в Польше сделала украинцев мишенью: в Politico рассказали об опасной тенденции

В Польше участились нападения на граждан Украины, а праворадикальные и националистические политики своими заявлениями способствуют усилению враждебных настроений. Ситуация обостряется в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в 2027 году.

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Об этом говорится в материале Politico, посвященном антиукраинским настроениям в Польше. Издание отмечает, что словесная вражда все чаще перерастает в физическое насилие.

Тема украинцев становится частью политической борьбы

В Польше проживает около 1,5 млн украинцев. Накануне парламентских выборов 2027 года польские националисты всё чаще поднимают тему отношения к гражданам Украины.

Этим летом Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение назвать воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.

Партия "Конфедерация" выступила против предоставления украинцам социальной помощи. Депутат Европарламента Гжегож Браун заявил:

"Киевский режим не является ни нашим союзником, ни нашим другом, он наш враг".

Профессор социологии Рафал Панковский отметил, что популистская риторика превратила украинское меньшинство в мишень и способствовала переходу от словесной вражды к насилию.

В Польше участились преступления против украинцев

По данным опроса CBOS, за последний год доля поляков, негативно относящихся к украинцам, выросла с 38% до 43%.

Польская полиция за первое полугодие зафиксировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против граждан Украины. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С февраля по июнь польские прокуроры передали в суд 283 дела. Украинцы были потерпевшими в более чем 80% из них, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 4%.

Украинцы опасаются остаться без защиты

Politico также приводит историю Ивана, который работает в Варшавском университете. По его словам, сосед начал кричать на него из-за решения Владимира Зеленского о названии воинской части и требовал, чтобы он вернулся в Украину.

"Мой сосед начал кричать на меня, говорил, чтобы я вернулся в Украину. Теперь я боюсь, что мне никто не поможет и меня просто депортируют", — сказал Иван.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападавшие стали дерзче, поскольку чувствуют политическую поддержку. Он призвал Кароля Навроцкого отреагировать на ситуацию.

"Мы должны решительно бороться с этим насилием, потому что эта насильственная патология приобрела дерзость, поскольку получила политическую поддержку", – сказал Туск.

В то же время польские власти депортируют украинцев даже за незначительные правонарушения. В частности, 18-летнего гражданина Украины выслали из страны за то, что он перепрыгнул через ограждение на концерте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце июня в Лодзи двое поляков в возрасте 17 и 24 лет избили 15-летнего украинца из-за его национальности. Подросток отдыхал возле Стефанских прудов, а нападение произошло, когда он выходил из зоны для купания и направлялся к своим вещам.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Обоим предъявили обвинение в нападении на почве этнической принадлежности, за которое им грозит до пяти лет лишения свободы.

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