"Напали, когда он отдыхал у воды": в Лодзи задержали двух поляков, избивших украинского подростка. Видео
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В конце июня этого года в городе Лодзь двое поляков в возрасте 17 и 24 лет напали и избили 15-летнего украинского подростка из-за его национальности. Парень отдыхал у воды, и когда выходил на берег, где оставил свои вещи, двое мужчин начали оскорблять и избили его без каких-либо провокаций, после чего скрылись.
Подозреваемых нашли и задержали, им грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Лодзи.
Что произошло
Сообщение о нападении на украинского подростка на почве национальной нетерпимости полицейские Лодзи получили в конце июня. Парень жил возле Стефанских прудов в Лодзи и пошел отдыхать у воды.
"Инцидент начался со словесной перепалки между двумя группами людей, которые там отдыхали, и завершился насилием, направленным против подростка", – отметили в полиции.
Когда он вышел из зоны для купания и направлялся к своим вещам, на него напали двое незнакомых поляков 17 и 24 лет только потому, что он другой национальности. После совершённого нападение преступники скрылись.
Свидетели инцидента сообщили о случившемся в полицию.
Нападавшие задержаны
Полицейские установили личности двух мужчин, подозреваемых в совершении этого преступления. За такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
Так, 20 августа детективы 7-го полицейского участка в Лодзи арестовали 17-летнего подростка. Однако он был удивлен, увидев офицеров. Парень признал свою причастность к инциденту, но отметил, что раскроет подробности только прокурору, ведущему дело.
28 августа правоохранители арестовали второго подозреваемого. Поскольку 24-летний мужчина действовал в условиях рецидива, ему может грозить более суровое наказание.
"Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в нападении по этническому признаку. Инцидент квалифицирован как хулиганство", – пояснили в полиции Лодзи.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в немецком городе Гамбурге в метро полька набросилась с оскорблениями на украинок из-за их национальности и кричала: "собирать чемоданы и возвращаться в Украину". Конфликт начался после того, как полька услышала, что девушки общаются между собой на украинском языке. При этом россиян она считает "нормальными".
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