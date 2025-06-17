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Помогают держать оборону: посол Израиля похвастался полученными от США системами ПВО

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
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Помогают держать оборону: посол Израиля похвастался полученными от США системами ПВО

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер заявил 17 июня, что предоставленные США системы противоракетной обороны помогли спасти "сотни, возможно, тысячи жизней" в Израиле за последние дни, во время которых Иран ракетами атакует страну. Дипломат уточнил, что речь идет о системах ПВО THAAD.

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Такое заявление израильский дипломат сделал в эфире американского вещателя CNN. Также посол Израиля отметил, что Израиль "призвал Соединенные Штаты занять военную позицию".

Вещатель, ссылаясь на информацию двух чиновников, знакомых с текущими переговорами, отмечает, что президент США Дональд Трамп "все больше склоняется" к указанной позиции и "больше не одобряет идею дипломатического решения эскалации конфликта". В частности, Трамп склоняется "к использованию американских военных ресурсов для ударов по иранским ядерным объектам".

Также вещатель объяснил, почему американская система противоракетной обороны THAAD оказалась эффективной в Израиле.

Батареи ПО THAAD является одним из самых мощных противоракетных оружия американской армии, способной перехватывать баллистические ракеты на расстоянии от 150 до 200 километров "с почти идеальным показателем успешности".

Помогают держать оборону: посол Израиля похвастался полученными от США системами ПВО

В THAAD используется комбинация передовых радиолокационных систем и ракет-перехватчиков. Поэтому система может поражать и уничтожать баллистические ракеты малой, средней и большой дальности как во время полета, так и во время пикирования на цель.

Перехватчики THAAD являются кинетическими, то есть они уничтожают приближающиеся цели, столкнувшись с ними, а не взрываясь вблизи приближающейся боеголовки.

В настоящее время американские вооруженные силы имеют семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, установленных на грузовиках (по восемь ракет-перехватчиков в каждой), мощной радиолокационной системы и компонента управления огнем и связи.

Помогают держать оборону: посол Израиля похвастался полученными от США системами ПВО

Благодаря особенностям системы управления, батареи THAAD могут взаимодействовать с рядом других систем противоракетной обороны, включая системы Aegis, которые обычно устанавливаются на борту кораблей ВМС США, и системы противоракетной обороны Patriot, предназначенные для перехвата целей ближней дальности.

Напомним, что в Израиле во время иранского ракетного обстрела погибли пятеро украинцев. Ими оказалась семья из Одессы. Мама Мария Пешкурева, ее 7-летняя дочь Настя – они приехали в страну лечить девочку от онкологии. Вместе с ними погибли племянники Марии, а также ее 60-летняя мама Елена. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль готовит новые удары по Ирану. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране.

ЦАХАЛ проводит операцию в Иране, целью которой является устранение "экзистенциальной угрозы" ядерной программы этой страны и ее ракетного комплекса. Израильские военные оценивают, что достигнут своих целей в течение недели-двух.

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