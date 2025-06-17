Помогают держать оборону: посол Израиля похвастался полученными от США системами ПВО

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер заявил 17 июня, что предоставленные США системы противоракетной обороны помогли спасти "сотни, возможно, тысячи жизней" в Израиле за последние дни, во время которых Иран ракетами атакует страну. Дипломат уточнил, что речь идет о системах ПВО THAAD.

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Такое заявление израильский дипломат сделал в эфире американского вещателя CNN. Также посол Израиля отметил, что Израиль "призвал Соединенные Штаты занять военную позицию".

Вещатель, ссылаясь на информацию двух чиновников, знакомых с текущими переговорами, отмечает, что президент США Дональд Трамп "все больше склоняется" к указанной позиции и "больше не одобряет идею дипломатического решения эскалации конфликта". В частности, Трамп склоняется "к использованию американских военных ресурсов для ударов по иранским ядерным объектам".

Также вещатель объяснил, почему американская система противоракетной обороны THAAD оказалась эффективной в Израиле.

Батареи ПО THAAD является одним из самых мощных противоракетных оружия американской армии, способной перехватывать баллистические ракеты на расстоянии от 150 до 200 километров "с почти идеальным показателем успешности".

В THAAD используется комбинация передовых радиолокационных систем и ракет-перехватчиков. Поэтому система может поражать и уничтожать баллистические ракеты малой, средней и большой дальности как во время полета, так и во время пикирования на цель.

Перехватчики THAAD являются кинетическими, то есть они уничтожают приближающиеся цели, столкнувшись с ними, а не взрываясь вблизи приближающейся боеголовки.

В настоящее время американские вооруженные силы имеют семь батарей THAAD, каждая из которых состоит из шести пусковых установок, установленных на грузовиках (по восемь ракет-перехватчиков в каждой), мощной радиолокационной системы и компонента управления огнем и связи.

Благодаря особенностям системы управления, батареи THAAD могут взаимодействовать с рядом других систем противоракетной обороны, включая системы Aegis, которые обычно устанавливаются на борту кораблей ВМС США, и системы противоракетной обороны Patriot, предназначенные для перехвата целей ближней дальности.

Напомним, что в Израиле во время иранского ракетного обстрела погибли пятеро украинцев. Ими оказалась семья из Одессы. Мама Мария Пешкурева, ее 7-летняя дочь Настя – они приехали в страну лечить девочку от онкологии. Вместе с ними погибли племянники Марии, а также ее 60-летняя мама Елена. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль готовит новые удары по Ирану. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране.

ЦАХАЛ проводит операцию в Иране, целью которой является устранение "экзистенциальной угрозы" ядерной программы этой страны и ее ракетного комплекса. Израильские военные оценивают, что достигнут своих целей в течение недели-двух.

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