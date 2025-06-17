Израиль планирует достичь своих целей против Ирана в течение недели-двух - СМИ

ЦАХАЛ проводит операцию в Иране, целью которой является устранение "экзистенциальной угрозы" ядерной программы этой страны и ее ракетного комплекса. Израильские военные оценивают, что достигнут своих целей в течение недели-двух.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на представителей Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ уже бомбил два иранских объекта по обогащению урана – Натанз и Исфахан, и нанес обоим значительные повреждения. Он также ликвидировал по меньшей мере девять ключевых ученых-ядерщиков, работавших над бомбой, и нанес удары по нескольким другим объектам, поддерживающим ядерную программу Ирана, включая офисы и командные центры.

Израильские военные пока отрицают удар по подземному ядерному объекту Фордо, но говорят, что он находится в их "банке целей". По словам министра обороны Израиля Каца, Фордо – это "вопрос, который обязательно будет решен".

Армия обороны Израиля также заявляет, что около 200 пусковых установок иранских баллистических ракет было уничтожено или нейтрализовано во время операции. Это составляет примерно 40% всех имеющихся в Иране.

Такие потери, очевидно, сыграли определенную роль в ограничении ракетного удара Ирана по Израилю за последние два дня.

Что касается иранских военных, ЦАХАЛ утверждает, что уничтожил десятки командиров, включая подавляющее большинство высшего руководства Корпуса стражей исламской революции и Вооруженных сил Ирана. По словам военных, уничтожено втрое больше иранских командиров, чем изначально предполагалось при планировании операции.

Операция в Иране планировалась за несколько месяцев, и военные заявляют, что самой сложной частью было решение вопроса противовоздушной обороны Исламской Республики. Теперь Израиль заявил, что получил преимущество в воздухе над западной частью Ирана, включая Тегеран. Израильские истребители начали сбрасывать бомбы уже с иранского неба вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящие дальнобойные ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль готовит новые удары по Ирану. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране.

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