«Письмо доставит курьер»: Мерц подготовил подарок Трампу в честь его 80-летия

Президент США Дональд Трамп получит к своему 80-летию рукописный письмо от канцлера Германии Фридриха Мерца. Послание должно быть доставлено в Белый дом специальным курьером. Кроме того, уже на следующий день после празднования дня рождения Трампу вручат еще и особый подарок во время саммита G7 во Франции.

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О подготовке поздравления сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах Берлина. По их словам, рукописный письмо канцлера передадут президенту США непосредственно в Белом доме. В то же время содержание послания и подробности будущего подарка пока не разглашаются.

Подарок для Трампа

Как сообщается, в понедельник Мерц лично вручит Трампу еще один подарок во время саммита G7, который состоится во французском Эвиане на берегу Женевского озера. Что именно подготовила немецкая сторона, пока держится в секрете.

Свой 80-й день рождения Трамп будет праздновать в воскресенье возле Белого дома в Вашингтоне. На мероприятии ожидается большое количество гостей. Также запланирован поединок в формате клеточного боя, который в течение последних месяцев вызвал дискуссии и критику.

Сразу после празднования американский президент отправится во Францию на саммит G7. Там он встретится с лидерами ведущих западных государств, в том числе с Мерцем.

Предыдущие подарки

Это не первый случай обмена символическими подарками между двумя политиками. Во время одного из первых визитов в США Мерц привез Трампу копию свидетельства о рождении его деда, который происходил из городка Кальштадт в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Также среди подарков была клюшка для гольфа.

В марте канцлер Германии во время визита в Вашингтон подарил президенту США копию договора о дружбе и торговле между Соединенными Штатами и Пруссией, заключенного еще в 1785 году.

Отношения охладели

Несмотря на довольно успешное начало контактов между лидерами, в последнее время отношения между ними осложнились. Причиной стали критические заявления Мерца относительно войны между Ираном и Израилем.

После этого, как отмечают немецкие СМИ, Трамп объявил о намерении вывести часть американских войск из Германии. В то же время возможность отдельной двусторонней встречи между президентом США и канцлером Германии на полях саммита G7 до сих пор обсуждается. По информации источников, такая встреча вероятна, но окончательного подтверждения пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа за то, как он действует в Иране. Также политик выразил сомнение в возможности свержения иранского режима. Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом". Канцлер также обвинил Трампа в том, что США "совершенно очевидно вступили в эту войну без какой-либо стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит".

Впоследствии Фридрих Мерц заверил, что, несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он подчеркнул необходимость продолжения активного трансатлантического диалога.

На фоне спора между Трампом и Мерцем США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

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