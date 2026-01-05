Перехватывали разговоры: немецкая разведка годами прослушивала на то время президента США Обаму – Die Zeit

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватывала разговоры экс-президента США Барака Обамы. Прослушивание телефонных разговоров американского политика осуществлялось, когда тот находился на борту Air Force One.

Тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, не знала о действиях разведывательного ведомства. Об этом сообщает Die Zeit.

Прослушивание продолжалось несколько лет

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) смогла перехватывать телефонные разговоры бывшего президента США из-за уязвимости в системе шифрования связи его самолета. По данным источников, технические службы борта использовали около десятка частот для связи, которые были известны BND и периодически находились под ее контролем.

В разведке понимали чрезвычайную чувствительность такой операции, ведь США не входили в перечень стран, определенных правительством Германии для официального наблюдения. Поэтому стенограммы переговоров Барака Обамы хранились в отдельной папке в единственном экземпляре и были доступны только узкому кругу руководства BND, в частности, президенту службы, его заместителям и руководителю соответствующего подразделения.

После ознакомления, документы подлежали уничтожению. Обобщенные выводы из этих материалов включали в аналитические оценки позиции США, которые передавались в канцелярию канцлера. По информации инсайдеров, операция по перехвату длилась несколько лет.

В материале отмечается, что Федеральная разведывательная служба Германии не имела официального разрешения на слежку за Бараком Обамой. В то же время доподлинно неизвестно, были ли проинформированы об этом отдельные представители канцелярии канцлера. Как отмечается, Меркель о такой деятельности не знала и, вероятно, не одобрила бы ее.

В 2013 году на фоне информации о многолетнем прослушивании ее мобильного телефона Агентством национальной безопасности США, Ангела Меркель публично подчеркнула, что шпионаж между союзниками неприемлем. В неофициальных разговорах она предостерегала, что чрезмерная слежка способна подорвать сами основы государств.

В статье отмечается, что слежка за президентским самолетом прекратилась в 2014 году. В то же время до сих пор неизвестно, когда именно она началась и велась ли прослушка предшественника Обамы, Джорджа Буша-младшего.

Напомним, накануне своей второй каденции на посту президента США, Дональд Трамп признал сложные отношения с Германией, особенно с Ангелой Меркель, которая была федеральным канцлером до 2021 года. Политик пожаловался: "Они не любили меня, а я имею там корни".

Как писал OBOZ.UA, ранее Меркель сделала ряд странных заявлений, в которых она фактически обвинила в российско-украинской войне Польшу и страны Балтии. По мнению экс-канцлера, эти страны якобы блокировали диалог ЕС с российским диктатором Владимиром Путиным, что и подтолкнуло его к нападению на Киев.

