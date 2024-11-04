Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал сложные отношения с Германией, особенно с Ангелой Меркель, которая была федеральным канцлером до 2021 года. С ней он однажды провел напряженный разговор об обязанностях ФРГ как члена НАТО увеличить расходы на оборону до минимум 2% ВВП.

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Об этом республиканец рассказал во время выступления в колеблющемся штате Пенсильвания. Как передает Spiegel, политик пожаловался: "Они не любили меня, а я имею там корни".

Трамп имел ввиду, что родным городом его предков со стороны его отца был немецкий Кальштадт.

Вместо этого немцы любили его предшественника в Белом доме, демократа Барака Обаму. "Знаете почему? Потому что они нас ограбили (дословно – они съели наш обед. – Ред.)", – сказал кандидат в президенты. Он имел в виду то, что Германия якобы достигла такого успеха только за счет США.

Меркель, судя по рассказу Трампа, была от него не в восторге: "Они не любили меня, потому что я сказал: вы должны заплатить. Вы должны заплатить, я сказал Ангеле. Ангела, ты не заплатила".

Скорее всего, тогдашний глава США требовал от Меркель вкладывать больше финансов в оборону. Еще в 2014 году государства НАТО договорились тратить на эту сферу не менее 2% ВВП.

По словам республиканца, Меркель ответила Трампу, что Германия будет платить до 2035 года, на что он сказал: "Они думают, что мы глупые люди".

Как сообщал OBOZ.UA, американские аналитики в комментарии CNN сказали, что Путин вряд ли готов сесть за стол переговоров независимо от того, кто победит на выборах в США. Часть экспертов считает, что масштаб войны в Украине слишком велик для простых переговоров между Москвой и Киевом, поскольку на самом деле это гораздо более широкий конфликт между РФ и Западом.

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